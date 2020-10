Cea mai neașteptată relație de la Puterea Dragostei. Care este adevărul, de fapt

Dezvăluiri incredibile despre cea mai neaşteptată relaţie de la Puterea Dragostei. Fanii emisiunii de pe Kanal D, uimiţi de declaraţiile făcute de apropiaţi despre doi foşti concurenţi.

Zvonurile legate despre o presupusă relaţie dintre Ella şi Iancu Sterp se dovedesc a fi adevărate. Cei doi foşti concurenţi ai îndrăgitei emisiuni “Puterea Dragostei” sunt mai apropiaţi ca niciodată, spre surprinderea fanilor. Se pare că primul care i-a dat de gol a fost Bogdan Mocanu, într-un live făcut pe Instagram. Pusă în situaţia de a vorbi despre fostul războinic de la “Survivor”, bruneta s-a fâstâcit, semn că între ei este ceva mai mult decât o relaţie de colegialitate.

Mai mult, conform celor de la Wowbiz.ro, un apropiat al lui Iancu ar fi povestit că tinerii sunt în tatonări de ceva timp, ba chiar au avut şi primele întâlniri.

Cei doi par să reia sentimentele avute unul pentru celălalt încă de la intrarea în emisiune când s-au plăcut reciproc. Ella, însă, s-a lăsat cucerită de Jador, moment în care bărbatul a decis că este momentul să se retragă.

”Nu mai puteam fi cu ea niciodată după ce am văzut în casă. Nu mă interesează bârfele în general, însă, mi-am dat seama singur cum îl privea pe Jador, cum tânjea după el. Am considerat că este cazul să renunț și să mă retrag. Așa consider eu că trebuie să te comporți în asemenea situații. Este adevărat, mi-a plăcut foarte mult de ea. Este o femeie frumoasă, dar nu este pentru mine”, a mărturisit fratele mai mic al lui Culiță Sterp.