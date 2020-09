Cea mai mare veste pentru clienții Revolut. Cum pot transfera banii către alte bănci în doar 5 secunde

Revolut, atunci când a apărut pe piața românească, a reușit să-și atragă un număr mare de clienți. Numai că aplicația nu suportă transferul de bani de pe cardul Revolut către alte carduri. Acum, în România, există această posibilitate.

Revolut, portofelul tău electronic, a ajuns să concureze cu băncile clasice, de la egal la egal. Numai că, cel puțin până de curând, era imposibil să faci transfer instant de pe aplicație pe alte carduri. Recent, un fintech românesc, Volt, a făcut anunțul pe care toți deținătorii de carduri digitale l-au așteptat. Cu ajutorul acestui fintech, clienții vor putea face transfer mult mai rapid între carduri.

“Urmărim şi apreciem evoluţia Revolut, în special în ceea ce priveşte partea de user experience, dar am identificat o nevoie pe care aplicația nu o acoperă, mai exact transferul de bani instant din Revolut în afară, către orice alt cont din România. Şi am valorificat-o în Volt. Astfel, am reuşit să punem la dispoziţia utilizatorilor Revolut cel mai rapid transfer de bani între carduri din România, transfer care durează mai puţin de 5 secunde”, explică Radu Ciorbă, fondatorul Volt.