Cea mai mare pană de curent din ultimii 30 de ani. S-a întâmplat chiar acum în jumătate din România

În câteva județe din nord-vestul țării, o pană de curenta provocat mari probleme la alimentarea cu energie electrică. Cel puțin 5 județe sunt afectate, fiind o problemă la alimentarea cu energie fără precedent în ultimii 30 de ani.

Vineri, 8 ianuarie, o problemă de sistem provoacă întrerupere alimentării cu energie electrică în centrul și nord-vestul României. Se pare că printre județele afectate se află, Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj și Sibiu. Potrivit unor surse din sistem, nu s-a mai întâmplat acest lucru în ultimii 30 de ani.

O postare pe pagina de Facebook a combinatului Chimic Azomureș vorbește despre eliberarea unei substanțe chimice în aer.

Drept urmare, în zona platformei poate fi observat un nor de culoare brun/roscat, cauzat de oprirea uneia dintre instalațiile de producere a acidului azotic. Menționăm ca nu există pericol pentru angajați și pentru comunitatea locală. Autoritățile cu atribuții în domeniu au fost anunțate”, se arată pe pagina de Facebook a Azomureș.

Defecțiunea la rețeaua de energie electrică a creat haos și în județul Cluj. Potrivit monitorulcluj.ro, Semafoarele au fost nefuncționale în mai multe colțuri din municipiul Cluj-Napoca, barierele de la parcări au fost blocate, la fel și lifturile.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a confirmat că a fost înregistrat un apel de urgență din partea unor persoane blocate într-un lift în momentul întreruperii alimentării cu energie electrică. Deoarece viețile acestora nu erau în pericol, pompierii le-a recomandat să contacteze firma care administrează liftul pentru deblocarea acestuia.

„Este vorba despre o avarie de sistem pe interconexiuni. Deocamdata nu stim exact cauzele, dar le vom analiza. Este o problema zonala, in nord-vestul tarii. Alimentarea cu energie a fost restabilita aproape in totalitate in acest moment (la ora 16.20)”, au precizat reprezentanții Transelectrica.