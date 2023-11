Cea mai mare frică a lui Carmen Brumă. Ce făcea partenera lui Mircea Badea înainte să fie mamă: “Eram o nebună” VIDEO EXCLUSIV

Carmen Brumă, în vârstă de 46 de ani, se menține în formă maximă, căci pune un accent deosebit pe stilul său de viață sănătos. Fosta prezentatoare TV a fost de curând prezentă la un eveniment monden din Capitală și a oferit declarații în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre operațiile estetice.

Până la această vârstă, vedeta se poate lăuda cu faptul că nu a apelat niciodată la intervențiile estetice, dar se pare că nu ar refuza să își facă mici îmbunătățiri. Avem detalii în premieră de la Carmen Brumă.

Carmen Brumă nu a apelat până acum la intervenții sau operații estetice, astfel se poate mândri cu faptul că este complet naturală. La vârsta de 46 de ani, vedeta poate da clasă cu ușurință multor tinere de 20 de ani, având în vedere că duce un stil de viață cât se poate de sănătos.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, partenera prezentatorului TV Mircea Badea a mărturisit că ar vrea să apeleze la mici îmbunătățiri:

Carmen Brumă și Mircea Badea au devenit părinți în urmă cu 9 ani. Cei doi au un băiețel pe nume Vlad, care le aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi. Frumoasa prezentatoare ne-a spus care este cea mai mare frică a sa, dar ne-a povestit și ce fel de persoană era înainte să devină mămică.

“Toate fricile mele, de când a apărut Vlăduț, au legătură cu el. Am remarcat că înainte să nasc eram o nebună, încercam toate tâmpeniile, nu aveam senzația de frică. Îmi plăceau atât de mult provocările, încât nu mă gândeam la consecințe.

După ce am născut, am devenit mult mai fricoasă, panicoasă. Este firesc, am simțit că nu mai sunt responsabilă doar pentru mine. Băiețelul este foarte bine. Este în clasa a doua, are prieteni, are note mari”, a spus Carmen Brumă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.