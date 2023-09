Carmen Brumă, experiență neplăcută la TV! Din ce cauză a fost scoasă de pe post iubita lui Mircea Badea, în trecut: „O extravaganță” EXCLUSIV

Carmen Brumă este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz! Se află într-o relație cu Mircea Badea de peste 25 de ani și au un copil împreună, cu toate acestea, cei doi nu s-au căsătorit până acum. Cu toții o cunoaștem pe celebra prezentatoare TV, însă nu mulți știu experiența neplăcută prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Carmen Brumă ne-a descris șocul prin care a trecut.

Vedeta în vârstă de 46 de ani a fost prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, dedicat Zilei Internaționale a Frumuseții. În cadrul interviului acordat exclusiv pentru Playtech Știri, Carmen Brumă ne-a spus dacă și-ar dori să își facă vreodată o schimbare de look, dar și despre perioada de extravaganță prin care a trecut.

“Sigur că mi-aș face o schimbare și mi-am mai făcut de-a lungul timpului cu ajutorul specialiștilor, deși am foarte mult timp de când sunt în formula asta cu părul. Este, cumva, o marcă a mea, este părul meu natural. Mi se pare că nu sunt foarte multe persoane cu părul creț și simt că mi se potrivește, mai ales că îmi este ușor să îl întrețin așa, fiind natural și destul de rar fac schimbări de aspect, dar îmi place atunci când se întâmplă.”, ne-a spus Carmen Brumă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Fosta prezentatoare Tv a avut parte de o experiență neplăcută în urmă cu mai mulți ani! Carmen Brumă a fost nevoită să își schimbe culoarea părului, însă a avut parte de un adevărat șoc! Vedeta ne-a povestit ce s-a întâmplat:

“Am avut o perioadă de extravaganță forțată! Nu a venit în mod firesc de la mine. Prezentam știri acum foarte mulți ani și la televiziunea la care lucram era o etapă de transformări. Tuturor prezentatorilor ni se făcea o freză nouă, un look nou. Eu aveam un păr voluminos și nu intra părul în cadru, așa că au decis să îmi mai tundă din el și să îmi deschidă părul, iar eu eram brunetă atunci. Eu, având foarte puțin timp la dispoziție pe atunci, pentru că m-am dus între jurnale pentru această schimbare.

Nu știu ce s-a întâmplat și a cui a fost greșeala, oricum era un stilist din străinătate. Cert este că era un roșu Ferrari, era îngrozitor. A fost o problemă, pentru că trebuia să mă întorc la jurnal, trimiteam poze și oamenii se speriau de cum arătam, iar în ziua respectivă nu am mai prezentat eu, m-a înlocuit cineva până când am reușit să fac o culoare rezonabilă. Așa că am avut o perioadă de roșcat în viața mea forțat… Să zicem că perioada aceea a fost extravaganța mea.”, ne-a declarat Carmen Brumă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.