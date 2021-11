Cea mai mare durere trăită de Elwira Petre la Asia Express. Asta i-a frânt inima în timpul concursului

Elwira Petre a mărturisit care a fost cea mai mare durere pentru ea în timpul competiției Asia Express. Cei din spatele micilor ecrane au înțeles emoțiile puternice ale dansatoarei. Ce declarații emoționante a făcut soția lui Mihai Petre după terminarea show-ului?

Mihai și Elwira Petre au format una din cele mai puternice echipe de la Asia Express, conform mărturiilor din partea vedetelor care au acceptat și ei provocarea de la Antena 1. Soții Petre au luptat mereu pentru primele locuri, lucru care i-a adus de puține ori în cursa pentru ultima șansă.

Emoțiile au fost mari în cursul serii trecute în care s-a disputat Marea Finală a proiectului de aventură. În ultima serie a provocărilor au fost băieții de la Noaptea Târziu și soții Petre.

Elwira a fost prezentă azi în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani pentru a mărturisi cum a fost experiența unică trăită, dar și care au fost lucrurile care au motivat-o. Depărtarea de copii a fost cu siguranță cea mai dureroasă, mai cu seamă că proiectul a durat două luni.

„A fost mult de muncă. Mi se pare că nu a fost chiar un chin, dar răsplata pentru tot a fost atât de frumoasă. A fost o perioadă superbă și plină cu emoții. Dorul de copii a fost cu mine în fiecare zi, asta a fost cel mai dificil lucru pe care l-am îndurat, dar în același timp și cea mai mare motivație.

Am învățat multe lucruri, am cunoscut mulți oameni cu tipologii diferite. Am învățat că avem nevoie de puține lucruri în viață ca să fim fericiți. Era suficient să avem rucsacul acela care nu avea mare lucru în el.

Era suficient să am două poze cu ele cu ca să încep și să termin ziua bine. Nu avem nevoie de lucruri materiale! Numai când suntem puși în situațiile astea extreme reușim să vedem lucrurile clar”