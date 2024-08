Cea mai izolată localitate de pe Pământ. Aparține de Marea Britanie, poate fi accesată doar pe calea apei

Tristan da Cunha este un arhipelag izolat în Atlanticul de Sud, localizat la 2618 km de Grytviken (pe insula subantarctică Georgia de Sud), 3658 km de Antarctida, 2816 km de Africa de Sud și 3240 km de America de Sud.

Cea mai izolată localitate de pe Pământ

Face parte din teritoriul britanic de peste mări „Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha,” situat la 2430 km sud de Sfânta Elena.

Teritoriul cuprinde insula principală Tristan da Cunha, care are o suprafață de 98 km², precum și insulele nelocuite Inaccesibilă și Nightingale. De asemenea, Insula Gough, aflată la 395 km sud-est, este inclusă în acest teritoriu.

Tristan da Cunha este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai izolate locuri locuite de pe glob. Insula nu are aeroport și poate fi accesată doar pe mare. În 1961, o erupție vulcanică semnificativă a impus evacuarea insulei, iar locuitorii au fost mutați temporar într-un cartier din Southampton, Anglia.

Mulți dintre ei s-au întors în 1963, deoarece localitatea Edinburgh of the Seven Seas. singura așezare de pe insulă, cunoscută și sub numele de The Settlement, nu a suferit daune majore.

Unde este menționată această insulă?

Insula Tristan da Cunha este menționată în volumul al doilea al romanului de aventuri „Copiii căpitanului Grant” de Jules Verne.

Populația insulei, formată din descendenții membrilor unei baze militare înființate în secolul al XIX-lea, cuprinde doar 7 familii, între care există un număr semnificativ de afecțiuni cauzate de endogamie, cum ar fi astmul și glaucomul. Pe Insula Gough, aflată în apropiere, funcționează o stație meteorologică sud-africană, operată de 6 membri.

