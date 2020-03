Cea mai frumoasă șoferiță de TIR din Germania este româncă. Are 23 de ani și i-a uluit pe nemți cu aptitudinile ei VIDEO

Visul oricărui bărbat ”macho” e acela de a conduce un mastodont de camion de 40 de tone, de preferat Volvo, dar ce te faci când visul îți este ”furat” de o tânără domnișoară de 23 de ani ?

Nu, nu am greșit nici titlul articolului și nici personajul despre care vrem să vă povestim în rândurile ce urmează. Ați citit bine, este vorba de o șoferiță, pe numele ei Mălina Ghileschi, în vârstă de 23 de ani. Originară din Botoșani, Mălina este absolventă a Liceului “Demostene Botez”din Trușești, absolvind bacalaureatul cu 9.41. Apoi s-a înscris la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, dar viața a dus-o pe alte căi și astfel a renunțat pentru o perioadă la facultate și a devenit șoferiță de tir. Este împlinită și pe plan personal, are o relație de șapte ani, este logodită, iar pe 20 august 2022 are planificată nunta.

„Permisul pentru categoria B l-am obținut în anul 2016 iar la sfârșitul anului 2018 am adăugat acestuia categoriile C și E. Mă mândresc cu faptul că am promovat toate categoriile din prima, acest fapt datorându-se și celor doi instructori pe care i-am avut, instructor Petronela Haureș și instructor Cosmin Andronic, cărora le mulțumesc tare mult pe această cale”, povestește tânăra.

Totul a plecat de la simplă vacanță, alături de logodnicul ei, atunci dându-și seama că vrea să devină șoferiță de tir, astfel că a decis să își i-a carnetul și să treacă la treabă. A avut parte, atât de suportul familiei, cât și de cel al viitorului ei soț.

„ Într-o vacanță pe care am avut-o în timpul facultății, logodnicul meu mi-a propus să îl vizitez în Germania, la locul lui de muncă. Nu știam că această excursie va contribui atât de mult la viitorul meu. Ajunsă în Germania, am fost copilotul logodnicului meu iar tot ceea ce am văzut m-a fascinat. Am rămas profund impresionată de această lume, a șoferilor, și reîntoarsă acasă, am decis că vreau să devin un șofer profesionist. Când am venit din Germania, vestea pe care am dat-o părinților mei nu a fost tocmai pe placul lor. Din fericire, sunt foarte norocoasă pentru că ai mei părinți m-au susținut și încurajat mereu cu tot ceea ce mi-am dorit să fac. Pentru că sunt unicul lor copil, am încercat să îi fac mândri de mine.

Până acum nu am întâmpinat probleme pe care nu le-am putut rezolva. Bineînțeles că depinde de gravitatea problemei. Orice șofer învață și mecanică pentru că altfel nu ar putea promova examenele. Am mai schimbat câte un bec, am mai schimbat o siguranță, lucruri minore care pot fi făcute cu ușurintă de oricine. Din fericire pentru mine, firma la care lucrez, Spedition Pflaum GmbH, are mecanici profesioniști și toți șoferii dispun de ajutor atunci când apare o defecțiune!”, povestește tânăra Mălina Ghileschi.