Cea mai cunoscută replică a lui Ion Caramitru: ‘Mircea, fă-te că lucrezi’. Cum s-a ajuns aici

Ion Caramitru a murit duminică, 5 septembrie! Regretatul actor se afla internat de săptămâni bune la spitalul Elias din Capitală. Artistul de 79 de ani se lupta cu o infecție la sânge. A ajuns la spital după ce a acuzat stări febrile. În ultima perioadă starea lui s-a agravat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut România. În urmă cu câțiva ani, el povestea cum a ajuns la celebra replică „Mircea, fă-te că lucrezi”.

„S-a creat un fel de folclor pe tema asta („Mircea, fă-te că lucrezi!” – n.r.) și se folosește ca formulă în diferite luări de poziție, de atitudini, când cineva nu face ce trebuie.

Și atunci îi spune: măcar fă-te că faci asta…E un fel de citat, numai că în condițiile de atunci, când cineva din platou ne-a spus că trebuie să mai așteptăm, că nu avem curent pentru emisie – ceea ce era o minciună, pentru că de fapt acele minute au fost folosite pentru a fi filmați prin camere la comanda unora din regie sau mai de sus – or în acele minute de restriște, uitându-mă în jur și necunoscând pe nimeni decât pe Mircea Dinescu, pe care îl întâlnisem în studio (…) și care avea un carnețel cu el, și-am spus cine va vorbi, ce va spune, tu ești om de condei, scrie ceva, să vedem ce spunem noi aici – noi ajunsesem acolo trandafiri, ca să zic așa.

Când a început tevatura că începem emisia, a uitat carnețelul și îl știți ce temperament are și cum se manifestă, eu am luat carnetul și am spus arată că lucrezi, nu fă-te că lucrezi.”, declara Ion Caramitru într-un interviu acordat Sandei Nicola.