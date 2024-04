Cea mai bună drojdie pentru aluaturi. Când este bine să o foloseşti pe cea uscată

De fiecare dată când vrei să pregătești un aluat cu dospire, se știe că drojdia este nelipsită din peisaj. Aceasta este un organism viu și este unul dintre ingredientele de bază ale unui aluat dospit. Dacă nu ai o drojdie bună, activă, niciun aluat nu va ieși așa cum ne dorim. Haideți să vedem care este cea mai bună drojdie pentru aluaturi.

Cea mai bună drojdie pentru aluaturi

Atunci când preparăm aluaturi, este musai să folosim o drojdie potrivită, dar și să o păstrăm în condiții potrivite. Drojdia este de mai multe feluri: drojdia uscată activă, drojdia proaspătă și drojdia instant. Este bine de știut că oricare tip vei folosi, rezultatele vor fi similare. Nu există diferențe majore între drojdia uscată sau cea proaspătă, însă se diferențiază mai mult la utilizare.

Cea mai bună drojdie pentru aluaturi. În trecut, drojdia proaspătă era folosită cel mai mult de bunicile noastre, mai ales când făceau cozonaci pufoși și gustoși. În zilele noastre, majoritatea gospodinelor folosesc drojdia uscată pentru că este mai ușor de utilizat față de cea proaspătă.

Prin supermarketuri, găsim trei tipuri de drojdie: proaspătă, uscată activă și instant. Înainte de a detalia despre fiecare în parte, este bine să știți că toate trei dau aceleași rezultate. Diferența o face doar modul în care o folosiți.

Drojdia uscată o poți păstra mult timp în dulap, în vreme ce drojdia proaspătă trebuie utiliată în maxim două zile de la cumpărare. În caz contrar, dacă este folosită la aluaturi sau prăjituri, nu mai dă rezultatul dorit.

Drojdia proaspătă este cel mai des folosită

Multe gospodine preferă să pregătească drojdia acasă, mai ales dacă respectă anumite reguli. Drojdia este o drojdie, adică microorganisme care încep să crească în condiții optime. Pentru a fi bună la aluaturi, îi trebuie un mediu cald, lapte sau apă, oxigen și alimente sub formă de zahăr și făină. Atunci când sunt toate ingredientele amestecate, acestea intră în reacție și formează alcool, dioxid de carbon și acid.

Cea mai bună drojdie pentru aluaturi. Cel mai des este folosită drojdia în stare proaspătă, care se păstrează în frigider după ce ați desfăcut pachetul. Drojdia proaspătă este netedă la atingere și este de culoare gri deschis până la galben deschis. Pentru cele care nu știu, drojdia proaspătă se dizolvă în lichid călduț, apă sau lapte, înainte de a o amesteca cu restul ingredientelor.

Se lasă 10-15 minute la ‘odihnit’. În tot acest timp, drojdia se umflă se umflă și formează o mulțime de bule la suprafață. Apoi este numai bună de adăugat în aluat.

Atunci când aluatul se odihnește, acesta trebuie să stea într-un loc cald, de preferință acoperit într-un vas de plastic. Este important de știut faptul că, dacă temperatura este prea ridicată, drojdia va fi distrusă. În plus, dacă drojdia este stricată dinainte să-l adăugați în aluat, amestecul rămâne neschimbat.

Diferențe între drojdia uscată activă și drojdia instant

În schimb, drojdia uscată activă se regăsește sub formă de granule mai mari și o putem cumpăra la pliculețe sau la cutii. Are termen de valabilitate îndelungat, dar pentru a-și păstra proprietățile este important s-o păstrați într-un loc răcoros și uscat. Dacă ați deschis plicul și nu l-ați folosit pe tot, este recomandat să fie băgat la frigider. Pentru a fi adăugată la aluaturi, drojdia uscată activă trebuie să fie dizolvată drojdia uscată activă.

Cât despre drojdia instant, aceasta se regăsește în comerț sub formă de granule fine. Este tot un tip de drojdie uscată, dar nu are nevoie de activare. Se poate adăuga peste făină, amestecați și apoi adăugați restul ingredientelor pentru aluat. Drojdia instant crește aluaturile mai rapid.

Cu ce poți înlocui drojdia

Drojdia este un ingredient esențial în multe dintre produsele de panificație. Ea ajută aluatul să crească, rezultând în cele din urmă o pâine foarte moale. Pentru prepararea de produse de panificație, drojdia este vândută sub formă uscată sau activă (o pulbere maro). Ce putem face, însă, atunci când nu mai avem drojdie? Iată câțiva înlocuitori pentru drojdie care te pot salva în momentele de criză.

Praful de copt reacționează imediat când este expus la lichid și căldură. Astfel, spre deosebire de drojdie, praful de copt nu presupune și o perioadă de timp în care trebuie lăsat să acționeze (în cazul drojdiei, aluatul trebuie lăsat la crescut).

În produsele de panificație, puteți înlocui drojdia cu o cantitate egală de praf de copt. Țineți cont doar de faptul că efectele de fermentare ale prafului de copt nu vor fi la fel de distincte ca cele ale drojdiei.

Puteți folosi, de asemenea, bicarbonat de sodiu combinat cu un acid, pentru a înlocui drojdia. Bicarbonatul de sodiu și acidul lucrează împreună pentru a provoca aceleași reacții ca și praful de copt. Cu toate acestea, folosirea bicarbonatului de sodiu sau a acidului în mod separat nu va face ca produsele să crească. Cele două, bicarbonatul și acidul, trebuie combinate obligatoriu ca reacția să aibă loc.