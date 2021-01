Cea mai bună ciorbă cu fasole și afumătură. Rețeta simplă are nevoie de un ingredient secret

Ciorba de fasole cu afumătură este deliciosă, dar rețeta simplă are nevoie și de un ingredient secret. Tarhonul. În plus, ea va fi și acrită cu oțet. Rezultatul este absolut fabulos, în special dacă este completată cu o ceapă roșie feliată și înmuiată în puțină sare și puțin oțet de mere cu miere.

Cea mai bună ciorbă cu fasole și afumătură

Această rețetă vine din Ardeal și chiar dacă rețeta este una simplă, preprarea sa durează. Fasolea aleasă și spălată trebuie să stea să se rehidrateze și să se umfle peste noapte. Tot de seara se alege și afumătura, fie ciolan, fie scăriță ori costiță. Iar dimineața, când punem fasolea în oală, trebuie să ținem cont că și afumătura trece la fiert, momentan separat. După ce dă într-un prim clocot, trebuie să schimbe două-trei ape, iar ultima dată se adaugă și carnea fiartă separat și mărunțită în bucățele mici. Trebuie spumată bine, ca să nu rămână vreo pieliță desprinsă de pe fasole.

Se adaugă apoi câteva boabe de piper și două-trei foi de dafin. Toate stau la fiert aproximativ o oră, după care se adaugă legunele, tăiate cubulețe. Aceste legume sunt: o ceapă mare, un ardei gras, doi morcovi, țelină și păstârnac. Mai trebuie și două-treu roșii tăiate mărunt, apoi se adaugă o lingură de boia de ardei, puțin oțet, două linguri de bulion și două-trei crenguțe de cimbru. Fasolea se mai lasă apoi circa 10 minute la fiert, se adaugă verdeașa, trahonul, o ceapă roșie, un praf de sare și câteva picături de oțet de mere cu miere.

Cu toate acestea, mai există și o altă variantă pentru a prepara această ciorbă delicioasă. În acest caz, legumele nu mai ajung direct în oala în care fierb fasolea și carnea, ci sunt înmuiate pe foc în două linguri de ulei, apoi sunt deșertate în oală. Cât fasolea se mai răcește în farfurie, se poate gusta dintr-o palincă. Se mănâncă cu pâine sau cu mămăligă rece.

Beneficiile fasolei

Fasolea boabe are o cantitate mare de fibre, care sunt necesare pentru un tranzit intestinal bun, dar și pentru evitarea constipației. Astfel, fasolea este considerată unul dintre alimentele ce contribuie la prevenirea cancerului de colon, dar și la menținerea sănătății colonului. Fasolea are un aporc caloric foarte mic, astfel că este indicată în orice dietă. În plus, fasolea boabe este bogată în glucide “sănătoase” și de aceea este recomandată în dieta diabetului de tip II.