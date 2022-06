Cea mai atrăgătoare femeie din lume este o sportivă. Nici măcar ea nu se aștepta la această veste! FOTO

Cea mai atrăgătoare femeie din lume este o sportivă. Lumea sportului are destule personaje renumite mai ales pentru frumuseșea lor și mai puțin pentru performanțele din arenă. Recent, revista Maxim a dat publicității topul celor mai frumoase 100 de femei din lume. În fruntea ierarhiei se află o fostă jucătoare americană de golf, relativ necunoscută în Europa, dar foarte apreciată peste Ocean.

Cea mai atrăgătoare femeie din lume este o sportivă. Frumusețea poate fi un atu, inclusiv pentru un sportiv, câtâ vreme ea nu înlocuiește performanța. Este binecunoscut exemplul jucătoarei canadiene de tenis, Eugenie Bouchard (28 de ani). În 2014, juca finala turneului de la Wimbledon, după ce trecea în semifinală de Simona Halep.

La acea vreme, Bouchard părea viitoarea rivală de generație a româncei, ea atingând, în același an, locul 5 în ierarhia WTA. Dar, după aceea, cariera canadiencei a luat-o în jos, pe măsură ce popularitatea sa a urcat. Ea nici nu mai este clasificată, la ora actuală, în clasamentul WTA, jucând ultima partidă în martie 2021. Dar Bouchard a profitat de datele sale fizice și a găsit modalitatea de a face bani prin postări provocatoare pe rețelele sociale.

„Cea mai atrăgătoare femeie din lume” este un titlu care onorează. Mai ales când el este acordat de faimoasa revista Maxim ce a publicat în ultimul număr Topul 100 al celor mai sexy personaje feminine din lume. Anul acesta, locul 1 fost ocupat de Paige Spiranac (29 de ani), fostă jucătoare de golf de nivel modest, dar devenită un influencer de succes și editorialist pentru reviste de golf. Ea s-a situat în fața unor celebrități ca Megan Fox, Dua Lipa sau Nicki Minaj.

„Cred că am blocat Instagramul. Am intrat să verific postarea mea și dispăruse. Așa că o încerc din nou. Sunt atât de onorată să fiu desemnată cea mai sexy femeie în viață de revista Maxim în acest an. Când am primit vestea, am tot întrebat «Sunteți siguri?». Nu îmi venea să cred.

Pentru mine a fi sexy înseamnă să ai încredere în tine și să te simți confortabil în propria piele. Mereu am încercat să fiu corectă față de mine, într-un mod neconvențional. Acum sunt mândră să le calc pe urme atâtor femei incredibile care au avut acest titlu înaintea mea”, a scris Paige pe Instagram, după ce a aflat vestea, citată de impact.ro.