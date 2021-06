Cea mai amendată emisiune din România. Câți bani au de plătit șefii

Incredibil, dar adevărat. Care este cea mai amendată producție TV din România, după ce postul la care rula a fost sancționat cu suma de 7.000 de euro de către Consiliul Național al Audiovizualului. Tocmai acum s-a aflat despre ce emisiune este vorba. Câți bani au de plătit șefii

Una dintre cele mai urmărite emisiuni de la televizor a fost amendată de către cei de la CNA cu suma incredibiă de 7.000 de euro. Chiar dacă șefii postului TV au solicitat anularea amenzilor, pe motivul că legea a fost încălcată, se pare că nu au avut prea mari sorți de izbândă.

În ciuda tuturor metodelor pentru a împiedica acest lucru, postul TV în cauză a primit trei sancțiuni, care au fost aplicate ulterior. Este vorba despre Realitatea Plus. Se pare că problema a apărut în momentul în care canalul TV ar fi difuzat o serie de emisiuni, prezentate de Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Liviu Dragnea, în care subiectele nu au fost explicate în mod obiectiv.

Realitatea Plus este, cu siguranță, postul TV cu cea mai amendată emisiune TV din România. Șefii televiziunii au solicitat recent anularea mai multor amenzi încasate în contul emisiunilor prezentate de Anca Alexandrescu. Conform impact.ro, reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului au discutat astăzi cererea postului TV și au stabilit că solicitarea de anulare a amenzilor nu este viabilă, sancțiunile păstrându-se.

Realitatea Plus a reușit performanța negativă de a strânge sancțiuni în valoare de aproximativ 7.000 de euro, pe care le-a acumulat prin lipsa de obiectivitate și de dovezi care să susțină acuzațiile expuse în timpul emisiunii prezentate de Anca Alexandrescu.

Conform jurnaliștilor de la Pagina de Media, postul TV Realitatea Plus a primit următoarele amenzi usturătoare:

Cum s-a apărat Anca Alexandrescu, prezentatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, în fața acestor acuzații:

„Am văzut articolele în baza cărora s-au dat amenzile. Am prezentat dovada în care Ponta şi Isar au fost contactaţi şi că au refuzat să comenteze. I-am invitat în fiecare ediţie. În ceea ce-l priveşte pe Isar, am înţeles că ne reproşaţi că am dat dovadă imparțialitate. Eu sunt corectă şi sunt dispusă să plătesc, dar noi am demonstrat că am respectat legea.

S-a reclamat că nu am adus probe, dar cred că s-a dovedit în cele 6-7 luni de emisiune. Nu este o emisiune de cancan am adus probe. A confirmat Miron Mitrea şi Traian Băsescu. Noi am zis că Ponta a preluat şefia PSD cu ajutorul lui Maior. Am făcut demersuri care să confirme afirmaţiile, a argumentat prezentatoarea emisiunii de la Realitatea Plus.