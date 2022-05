Ce vrea Vali Vijelie să facă cu Andreea Marin. A spus totul fără pic de jenă

Cântărețul de manele Vali Vijelie a venit în platoul emisiunii La Măruță, unde a participat la rubrica sosurilor iuți. Artistul a răspuns tuturor întrebărilor adresate de Cătălin Măruță și nu a fost nevoit să deguste celebrele sosuri iuți. Vali Vijelie a făcut dezvăluiri neașteptate despre colegii de breaslă, dar a menționat-o și pe Andreea Marin într-un anumit context.

Vali Vijelie nu a mâncat iute, după cum și medicul îi recomandase în prealabil, astfel că a fost nevoit să spună lucruri neștiute despre el. Întrebat despre cel mai mare bacșiș, Vali Vijelie a spus:

Am zis să ma duc, m-am dus și apoi a zis ca plătește el nota pentru tot restaurantul: 50.000 de euro. Mi-a cerut o melodie, Mândră floare trandafirul, i-am zis ca nu știu toate versurile. Tot timpul pe unde îl văd îi multumesc. Acum și-a luat un avion”, a povestit Vali Vijelie.

„Cel mai mare bacșiș: Am vreo 400-500 de martori: 50 000 de euro bacșis într-o seara, până să vina criză, la Hanul Drumețului. A venit un băiat, Andrei, mi-a trimis câte 1.000 de euro, și a zis la un moment dat că numai dacă vin la el la masă să cânt îmi dă 5 000 de euro. A zis: te rog eu frumos, eu ziua mea, vino la masa mea!

Artistul a dezvăluit și care dintre colegii de breaslă i-a dat țeapă.

„Liviu Guta. E prietenul meu, îl respect, dar el mi-a dat o mare țeapă. El tocmai făcuse melodia „4 nopți și 4 zile”, eu l-am sunat să ne vedem la un eveniment să cântăm, a zis ca e disponibil. Eu am venit la petrecere și l-am așteptat, îmi zicea mai am puțin, mai am puțin. La un moment dat, îmi zice primarul: până la urmă, vine Liviu sau nu?

Eu i-am zis apoi primarului că daca nu vine Liviu nu mai vreau nimic, mai avea să imi dea ceva, eu am ramas supărat în sinea mea pe Liviu. Acum vorbesc cu el. Am vrut să fac și o piesă cu el, are o voce incredibilă, dar i-as da un sfat: să puna mana să își facă piese, ca poate cânta orice.”, a spus celebrul cântăreț de manele.