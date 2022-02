Vali Vijelie, reacție savuroasă despre tarifele uriașe la concerte: ‘Vrei Logan sau Mercedes?’

Vali Vijelie, la fel ca mulți maneliști din România, are un tarif destul de mare pentru participarea la evenimnete și cântări. El accepta doar în termenii lui și prețul stabilit este unul destul de ridicat. Artistul a explicat de ce se întâmplă asta. A ajuns să fie unul dintre cei mai căutați și iubiți cântăreți de manele din România. Vali Vijelie a colaborat cu mulți artiști mari și acum când vine vorba despre spectacole, onorariul lui este unul pe care puțini și-l permit.

Vali Vijelie a fost întotdeauna o persoană sinceră. El nu s-a ascuns cu nimic și a vorbit sincer despre cariera lui.

El solicită pentru cântări sume între 3.500 și 400 de euro pe oră. Totuși, în acest timp el poate primi dedicații, iar suma finala poate urca pana la câteva mii bune de euro, în funcție de eveniment și oamenii care se află acolo.

„Ansambluri e prea mult spus. Avem, suntem bine puși, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu am numărat câte blocuri am și nici nu mă interesează. Eu nu vând niciodată, doar închiriez.

Așa m-a învățat tata. Mi-a spus să nu trăiesc din amintiri. Am avut, am făcut. Am și voi avea, pentru că m-am gândit la viitorul meu.

Banul este făcut să circule, nu trebuie să plângi după el. E cel mai rece lucru din lume, nu trebuie să-l iubești. Trebuie să știi să-l folosești”, a declarat Vali Vijelie.