Cum a vrut Gigi Becali să scape de pușcărie. Patronul FCSB a devenit, din nou, foarte volubil în spațiul public. Latifundiarul a mărturisit, de curând, că a declarat pentru presa americană că este cel mai bogat om din lume. De asemenea, Gigi Becali a făcut o dezvăluire șocantă și despre modul în care a vrut să scape, în 2013, de condamnarea la închisoare pentru schimbul de terenuri cu MApN.

Cum a vrut Gigi Becali să scape de pușcărie. Patronul FCSB apare tot mai des în mass-media, voriund despre diverse subiecte, nu doar despre fotbal. „Pe Gigi Becali nu-l mai interează decât familia și biserica”, spunea Cristi Borcea, unul dintre apropiații latifundiarului.

Gigi Becali a mărturisit, într-un interviu pentru Trinitas TV că a declarat în presa americană că este cel mai bogat om din lume, mai bogat chiar și decât Bill Gates. Iar asta datorită faptului că lui nu-i mai trebuie nimic, nu își mai dorește nimic în plan material.

„Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. Ce Bill Gates, ce Rockefeller? Eu sunt cel mai bogat. Păi cum, s-au mirat ei? Păi eu nu mai am nevoie de nimic… Bill Gates nu ai văzut că încă mai vrea? Înseamnă că nu e cel mai bogat. Eu nu mai vreau, nu mai am nevoie de mai mult”, a declarat Gigi Becali pentru postul tv citat.