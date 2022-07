Ce avere are Gigi Becali în curtea casei sale. Lui Dumitru Dragomir nu i-a venit să creadă ce vede

Gigi Becali și Dumitru Dragomir sunt în relații bune de foarte mulți ani și își cunosc bine multe dintre tabieturi, dar cu toate acestea patronul FCSB continuă să fie o mare surpriză pentru amicul său. Fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit uimit, într-un interviu, ceea ce a văzut în curtea celui mai bogat afacerist din Liga 1.

Gigi Becali l-a surprins pe Dumitru Dragomir. Ce animale crește în curtea din spatele casei

Gigi Becali și Dumitru Dragomir se cunosc foarte bine, iar când s-au certat, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a strigat că l-a ajutat „să fure Steaua”. Prieteniile comune, interesele și palpitantele partide de table i-au adus din nou împreună, iar acum sunt în relații bune. Fostul șef al LPF a schimbat strategia și spune că „adevărata Steaua este FCSB”.

Dumitru Dragomir a acordat un interviu în care a recunoscut că deși îl cunoaște de mulți ani, Gigi Becali continuă să-l uimească. A fost foarte surprins când l-a vizitat și a văzut că omul de afaceri are o mică fermă în curtea casei din Pipera.

„Gigi Becali a îmbătrânit datorită fotbalului. El duce o viaţă monahală. Eu îl cunosc. Am fost la el acasă acum câtva timp, am văzut ce animale, ce căprioare, ce iepuri, ce de-astea are în curte. Este o nebunie. Dacă te duci la el, zici că eşti la grădina zoologică. Are grijă el de ele. S-a transformat formidabil. Eu îl cunosc de 35 de ani. E o transformare fenomenală. Să ştiţi că şi credinţa asta, mai ales dacă ai şi succes cu ea, te ajută”, a dezvăluit Dumitru Dragomir pentru Orange Sport.

Gigi Becali are și o stână în Pipera unde, la doar câteva case de a lui, crește mai multe oi, iar de multe ori a fost filmat, pe stradă, când le muta. De aici își aprovizionează familia și chiar pe jucătorii de la echipa de fotbal cu brânză și lapte.

Gigi Becali și Dumitru Dragomir sunt rivali în domeniul imobiliar

Dumitru Dragomir construiește în prezent două blocuri în zona de Nord a capitalei. Spune că are prețuri și „pentru săraci”, dar „și pentru bogați”, doar că cel mai ieftin apartament trece de 110.000 de euro, iar cel mai scump costă și 1.200.000 de euro și are piscină și grădină. În zonă are concurență serioasă. Una dintre fetele lui Gigi Becali ridică foarte aproape un bloc de locuințe.

„Tati, mă concurează fata mijlocie a lui Gigi Becali, Alexandra, care face și ea ceva de lux, lipit de mine. Este toată ziua pe șantier, nu am văzut așa ceva. Ce educație le-a dat ăsta copiilor, nu am văzut așa ceva, este de felicitat. Fata este frumoasă, deșteaptă, cuminte și cu bani”, a declarat Dragomir pentru impact.ro.

Gigi Becali are trei fete și omul de afaceri a spus că se gândește să le cedeze clubul de fotbal.