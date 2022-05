Ce vrea să deschidă Sebastian Dobrincu în România: „O să încerc să repar ce m-a afectat pe mine” VIDEO

Sebastian Dobrincu, de la Imperiul Leilor, considerat cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. El este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing. În portofoliul său are clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Sebastian Dobrincu a intrat în lumea software-ului la numai 11 ani, a învățat singur programarea pe când era foarte mic, iar la 17 ani s-a mutat în SUA. La 23 de ani, el are mare succes în domeniu, însă pe când era la școală s-a confruntat cu probleme și chiar a fost exmatriculat. Sebastian Dobrincu a spus ce anume ar face dacă ar fi ministrul Educației pentru o zi.

Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, a spus că este interesat de sistemul de învățământ din România și chiar are de gând să își deschidă o școală. El a spus ca dacă ar fi ministrul Educației pentru o zi, ar face multe schimbări.

Mă preocupă foarte mult problemele din educație pentru că le-am simțit pe pielea mea. Când am terminat liceul am observat niște nereguli și m-am propus eu că la un moment dat în viață o să mă întorc și o să încerc să repar ce m-a afectat pe mine”, a dezvăluit Sebastian Dobrincu pentru corinacaragea.ro .

Sebastian Dobrincu a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă, dar asta nu i-a adus numai fericire. Tânărul a povestit cu ce probleme s-a confruntat, într-o postare pe coturile sociale.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic.

Mi-am pierdut orice motivație. Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare.

Mă trezeam dimineața într-o casă de $4M în Los Angeles, mergeam singur pe plajă și stăteam acolo până seară, uitându-mă la cer. Eram atât de trist, însă lumea mă vedea atât de împlinit, iar fiecare laudă sau apreciere, mă îngropa și mai tare. Țineam tot în mine și nu îndrăzneam să alterez imaginea perfecta din ochii oamenilor”, povestea tânărul milionar pe conturile sociale.