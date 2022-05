De ce a slăbit Sebastian Dobrincu 17 kilograme. Ce a pățit juratul de la Imperiul Leilor

Sebastian Dobrincu este unul din cei mai tineri milionari de la noi. Acesta continuă să șocheze cu ideile sale geniale și cu felul în care își gândește fiecare pas în propriile afaceri. Juratul de la ,,Imperiul Leilor” a avut parte de momente deloc plăcute. El a fost deschis cu fanii săi și le-a oferit câteva detalii despre clipele grele din viața sa. Băiatul a slăbit în acea perioadă 17 kilograme. Cu ce probleme s-a confruntat și cum se simte acum? Nimeni nu ar fi crezut că a trecut prin așa ceva.

Sebastian Dobrincu este unul din tinerii geniali din noua generație. Mulți cred că a avut o viață lipsită de probleme, dar iată că acum vine să mărturisească public episoadele grele prin care a trecut.

El a vorbit despre una din cele mai urâte perioade. Acesta a reușit să atingă succesul, dar reușita în domeniul dorit a venit la pachet cu un lanț de probleme pe care le-a ținut ascunse până acum.

Iubitul Ioanei Ignat s-a confruntat cu depresia și a ajuns să slăbească 17 kilograme, devenind mai apoi bulimic. De asemenea, el a mai povestit că îi era din ce în ce mai greu să-și găsească motivația într-un timp, mai cu seamă că nu avea sprijinul nimănui pentru că nimeni nu știa prin ce trece.

Sebastian Dobrincu a căzut într-o depresie puternică pe care a ținut-o ascunsă de cei dragi. Cel din urmă ajunsese să nu mai doarmă și să nu mai mănânce. De asemenea, el a mai susținut că nimic nu îl mai făcea fericit, deși își atinsese visele și avea tot ceea ce și-a propus.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic.

Mi-am pierdut orice motivație. Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare”, a spus Sebastian Dobrincu pe rețelele de socializare.