Ce vrea Marian Drăgulescu să facă cu banii de la Survivor 2022. Are două planuri de investiții EXCLUSIV

Marian Drăgulescu, 41 de ani, se va întoarce în sala de gimnastică. Nu din postura de sportiv, ci din cea de antrenor. De altfel, în chiar prima lună a acestui an, el devenise antrenor de gimnastică al Cubului Sportiv al Armatei, preluând o grupă de copiii cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani. În februarie însă a decis să dea curs invitației celor de la PRO TV de a participa la emisiunea-concurs „Survivor” și și-a suspendat activitatea ca antrenor.

Marian Drăgulescu, care a a câştigat în cariera sa 31 de medalii olimpice, mondiale şi europene, a participat până la mijlocul toamnei trecute în diverse competiții sportive, la cel mai înalt nivel, ultima fiind Campionatul Mondial din Kitakyushu, Japonia, din octombrie 2021.

„Abia aștept să revin în sală, să mă întâlnesc cu colegii și cu copiii. Zilele acestea am înțeles că mi se va repartiza grupa cu care voi lucra. Nu am absolut nicio preferință. Unde va fi nevoie de mine, acolo voi fi prezent!”, a precizat el pentru impact.ro.

Marian Drăgulescu, care deține și gradul de locotenent-colonel în armată, a adăugat că plecarea sa în Republica Dominicană s-a făcut cu respectarea tuturor normele aflate în vigoare, dar a evitat să dea amănunte. El ne-a direcționat spre conducerea clubului pentru a afla mai multe amănunte.

Pe de altă parte, Drăgulescu spune că a simțit constant încurajările colegilor de la „Steaua”, dar și ale micuților săi elevi, chiar dacă nu a putut primi sau urmări mesaje pe durata „Survivor”.

„Încă mai resimt efectele fusului orar. Și încă mai am probleme cu alimentația, dar sper să treacă cât mai repede posibil. Nu vă ascund că atunci când am fost eliminat am fost destul de egoist să-mi doresc să ajung cât mai repede acasă.

Îmi spuneam că ar trebui să fiu lăsat să mă întorc cât mai repede, dar am înțeles în cele din urmă că există niște reguli pe care trebuia să le respect!”, a adăugat cel ce a participat la ”Survivor” timp de patru luni, între februarie și mai.