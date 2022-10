Ce vrea Gică Hagi ca Ianis și Kira, copiii lui, să facă pentru el, la bătrânețe: „Toate, da. Sunt obligați”

Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai cunoscuți și talentați fotbaliști români. A avut și are o carieră de succes, alături de o familie frumoasă. „Regele” și-a educat copiii așa cum a știut mai bine și are o relație foarte bună cu cei doi. Ce dorințe are de la aceștia atunci când va ajunge la bătrânețe?

Ce dorință are Gheorghe Hagi din partea celor doi copii?

Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, are o singură dorință de la ce doi copii ai lui. Acesta își dorește, atunci când va ajunge la bătrânețe, ca cei doi să îl ajute cu banii munciți chiar de ei. Sunt obligați să-i plătească toate mesele.

„Aștept ca la bătrânețe să îmi plătească concediile și mesele. Toate, da. Sunt obligați. Depinde cum i-ai educat de mici. Eu am împărtășit cu ei asta și cred că au fost de acord. Pentru că și noi când vom ajunge la o vârstă mai înaintată, cineva va trebui să aibă grijă de noi, așa cum și noi am avut grijă de ei. De aceea eu cred că nu au uitat și vor face așa.”, a spus Gheorghe Hagi.

Relația lui Gheorghe Hagi cu copiii săi

„Regele” și-a educat copiii așa cum a știut el mai bine și consideră că i-a adus pe drumul cel bun. Tatăl i-a întrebat încă din adolescență ce vor să facă atunci când vor fi mari, încă de la 16 ani.

„Totul pleacă din educație. Contează fiecare an. Ce îi înveți de mici se va vedea pentru totdeauna. De când sunt mici trebuie să ai grijă de ei, primul lucru fiind statul cu ei în permanentă. Ei tebuie să te simtă, să te vadă, trebuie să îți cunoască principiile și regulile. După aceea, de la 16 ani, atunci trebuie să fie prima oară când simt că poat să ia decizii sau poat să îți întoarcă vorba. Eu i-am întrebat pe ai mei (nr. copiii) ce vor să facă.”, a mărturisit Gheorghe Hagi, în podcast-ul „DA BRAVO!”.

De asemenea, Gheorghe Hagi a mai precizat că poate să-i susțină pe cei doi copii ai lui în viață. Cu toate acestea, sunt liberi să aleagă ce vor să facă mai departe și cum vor să facă.

„Este viața lor, ei vor trebui să decidă, cu bune și cu rele. Tu trebuie să fii lângă ei, să îi echilibrezi.”, a mai spus Gigă Hagi.

