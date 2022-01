Ce vor mânca oamenii în 2022. Acestea sunt noile alimente preferate

Este sfârșitul unui alt an pandemic lung. Cumva, am trecut cu toții prin 2021, cu bine cu rău. Deși pandemia va exista și în 2022, asta nu înseamnă că trendurile, fie în modă, sau char în bucătărie au stat pe loc. Și în acest an există, conform specialiștilor, tendințe alimentare, cu alte cuvinte și anul acesta oamenii vor avea alimente pe care le vor avea preponderent în bucătărie.

Tendințe alimentare de urmărit în 2022

Conform revistelor de specialitate, anul trecut, totul a fost despre kimchi fermentat și sherry spritzers, în timp ce în 2022, va fi o combinație amuzantă de amestecuri de ingrediente și mâncăruri retro care revin în actualitate. Atunci când vine vorba de a prezice următorul lucru important în alimentație și nutriție, niciunul dintre noi nu are o bilă de cristal. După doi ani de pandemie, cu lipsuri în lanțul de aprovizionare și cu noi variante care ne influențează alegerile și stilul de viață de zi cu zi, există multă incertitudine cu privire la ceea ce se va întâmpla în continuare.

În ciuda tuturor acestor lucruri, încă se întâmplă multe lucruri interesante în lumea alimentelor și a nutriției. Deși suntem la început de an, deja au apărut tendințele și inovațiile alimentare care vor ajunge pe piață. Unele tendințe sunt noi și altele care continuă să se dezvolte, care vor fi importante în domeniul alimentației, nutriției și bunăstării în anul următor.

Carnea pe bază de plante și orientarea către mâncăruri sustenabile au atins cote maxime în 2021. În acest an vom vedea probabil mai multe alimente pe bază de plante și ambalaje sustenabile în care să le împachetăm. Și mai probabil vor fi rezerve mai scurte de, ei bine, de orice, ceea ce va duce la meniuri mai scurte, dar mai mult creativitate și fuziune.

Atlasul gustului pentru 2022

La finalul anului trcut celebra publicație TasteAtlas a realizat un top al alimentelor și menu-urilor care vor intra în trend în 2022. Multe dintre ele, clasice, bazate pe carne de porc, de pui sau de vacă, sunt prezente în acest top, dar și mâncărurile vegetariene, bazate pe legume proaspete.

După ce am văzut mai multe rapoarte de tendințe alimentare și am restrâns temele comune, am reușit să aflăm care sunt deliciile care ne așteaptă pentru tendințele alimentare din 2022.

1.Hibiscus

Hibiscus, cunoscut pentru conținutul său ridicat de vitamina C, Hibiscus este o floare frumoasă care crește pe aproape toate continentele. Veți vedea în 2022 din ce în ce mai multe iaurturi cu aromă de Hibiscus, sucuri funcționale, fructe tartinabile și, bineînțeles, ceai.

2.Moringa

Moringa și-a păstrat locul în ultimii 2-3 ani și este un superaliment care a fost identificat și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru capacitatea sa de a combate malnutriția. Moringa este acum inclusă în deserturi, batoane proteice, ciocolată și chiar în amestecuri de cereale. Este o frunză miraculoasă cu de 7 ori mai multă vitamina C decât o portocală și de 15 ori mai mult potasiu decât o banană, și conform nutriționiștilor, va fi în trend în 2022.

3.Cocteiluri condimentate

Din cauza pandemiei, cultura barurilor a scăzut în ultimii doi ani și probabil că acesta este unul dintre motive, dar și din cauza pandemiei și a nevoii de a crește imunitatea, oamenii au început să creadă în puterea ierburilor și a condimentelor. Astfel, a crescut numărul de mărci care oferă cocktailuri condimentate gata de băutură și este posibil ca această tendință să crească și mai mult în anul 2022.

4.Ceaiuri din plante

Acesta este, de asemenea, unul dintre efectele în lanț ale pandemiei. În ultimul an sau cam așa ceva, s-a înregistrat o creștere a pieței ceaiurilor din plante datorită imunității scăzute și a efectelor secundare ale Covid. Oamenii au luat calea ceaiurilor din plante pentru a scăpa de stres și anxietate, pentru a îmbunătăți somnul și pentru a stimula imunitatea. Proiecțiile arată că se va extinde în continuare în anul 2022.

Potrivit unui raport realizat de Market Intellix, piața ceaiurilor din plante este proiectată să înregistreze o creștere de 4,2% în următorii 5 ani. Unele dintre cele mai populare ceaiuri din plante care vor deveni populare în 2022 sunt ceaiul de mușețel, ceaiul galben, ceaiul oolong, ceaiul alb, ceaiul matcha, ceaiul Earl Grey și chiar Kashmiri Kahwa.

5.Alimente fermentate

Nutriționiștii au început să insiste foarte mult pe alimentele fermentate, cum ar fi kefirul, natto, miso, varza murată, kombucha, deoarece acestea conțin o mulțime de probiotice, care sunt bune pentru intestin. Aceste alimente nu numai că îmbunătățesc intestinul, dar stimulează și imunitatea și pierderea în greutate. Astfel, veți vedea o mulțime de restaurante care oferă alimente fermentate în 2022.

6.Alimente bogate în seleniu

Din cauza fricii tot mai mari de cancer, a existat o creștere a alimentelor bogate în seleniu. Este un oligoelement esențial care joacă un rol important în protejarea organismului de radicalii liberi care provoacă riscul apariției diferitelor boli, cum ar fi cancerul. Seleniul este, de asemenea, responsabil de funcționarea glandei tiroide și protejează organismul de diverse infecții. Astfel, alimente precum nucile braziliene, ciupercile și ouăle vor fi cele mai bune alimente din 2022.

7.Laptele de cartofi

Laptele de cartofi va fi noul trendsetter al anului 2022, deoarece oamenii se vor concentra mai mult pe alimentele pe bază de plante și prietenoase cu mediul. Acesta va face o concurență dură altor lactate pe bază de plante, cum ar fi laptele de ovăz, laptele de soia și chiar laptele de migdale.

8.Carne pe bază de plante

O tendință de top de urmărit în 2022, această tendință înseamnă că oamenii doresc să își reducă semnificativ consumul de carne, dar nu sunt pregătiți să devină vegani în totalitate. Acest lucru va însemna, probabil, că va exista o tendință pentru cărnurile pe bază de plante.

9. Dressing-urile de salată

Dressing-urile clasice pentru salate sunt din nou oficial de lux, spun Chefii. Aceștia spun că ar trebui să fim cu toții atenți la variantele Caesar, green goddess, ranch și alte vechi favorite și în 2022.

Concluzie

Deși par neverosimile, trendurile, fie în bucătărie, fie în modă, muzică, etc, sunt micile motoare care ne conduc viața zi de zi. Dacă cnsiderați că vreunul din alimentele, sau produsele prezentate, vă fac cu ohciul, este clar, sunteți în trendul anului 2022.