Ce vis are Ana Maria Mărgean după ce a câștigat Românii au Talent. Cătălin Măruță, uluit să o audă vorbind ca un om mare

La 11 ani, Ana Maria Mărgean a câștigat cel mai râvnit show de talente din România. Ce vis are micuța artistă de împlinit și care este cea mai mare dorință a ei. Cătălin Măruță, uluit să o audă vorbind ca un om mare. Fanii ei s-au emoționat.

Românii au talent sezonul 11 și-a desemnat noul câștigător. Ana Maria Mărgean, 11 ani, a făcut o artă din ventrilocie și a cucerit inimile a milioane de români, care au votat-o pentru a ajunge și a câștiga marea finală al celui mai urmărit show de talente de la PRO TV. Invitată la Cătălin Măruță în platou, micuța artistă a dezvăluit cum s-a apucat de ventrilocie și care este cel mai mare vis al ei:

„Sincer nu m-am gandit (n.r. – că va câștiga Românii au talent), am zis să practic aceasta artă frumoasă ca un hobby. Am avut ideea să vin în acest am cu canto și ventrilocie. Mă uit de mai mulți ani pe Youtube și de un an am început să practic această artă. Pentru momentul din finală m-a ajutat antrenorul unui câștigător de la Got Talent. Momentul meu a ajuns pe grupurile de ventrilocie din întreaga lume și acolo m-a descoperit.

Am mers cu 3 voci în finală. Îmi amintesc de acest moment frumos și am lacrimi în ochi, încă nu realizez. Colegii m-au întâmpinat frumos și profesorii, cu tort și sampanie. M-am uitat la momentul meu și in reluare, am trăit acele emotii. Aș vrea să merg în străinătate, să fac un show, este unul dintre visele mele mari. Eu și Lizi (n.r. – păpușa ei) am fi vedetele.”, a spus Ana Maria Mărgean la emisiunea lui Măruță de pe PRO TV.