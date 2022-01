Ce veste tristă a primit Simona Halep la Australian Open. Fostul lider mondial joacă, joi, partida din turul 2, cu brazilianca Beatriz Haddad Maia (83 WTA). Întâlnirea va avea loc pe Arena Rod Laver din Melbourne Park și va începe după ora 12.00, ora României. Cum diferența de fus orar față de metropola australiană este de 9 ore, românca va păși pe teren abia după orei locale 21.00.

Ce veste tristă a primit Simona Halep la Australian Open. Fostul lider mondial a început cum nu se putea mai bine noul sezon. Determinată să reintre în Top 10 mondial, actualul număr 15 WTA a reușit deja să câștige un prim trofeu, cel de la Melbourne Summer Set 1.

Simona Halep a început furtunos și Australian Open. Soția lui Toni Iuruc a câștigat partida din primul tur, scor 6-4, 6-3, cu poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 105 WTA).

„Am avut emoții, mereu e greu în primul tur. Am simțit că a fost foarte dificil. Cel mai important e că am câștigat și asta mă face fericită. Emoțiile au venit din cauza accidentărilor din anul trecut. A fost un an greu. Încrederea nu a fost la cel mai înalt nivel. Vreau să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu reușesc mereu. Voi încerca să joc mai bine decât azi în următorul meci.

A fost important că am venit din timp aici și am putut să joc pe aceste terenuri și să mă obișnuiesc cu atmosfera. E mereu plăcut să vin în Australia. Să sperăm că voi juca mai bine de la zi la zi”, a declarat Simona Halep, imediat după finalul partidei din primul tur.