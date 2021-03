Ce veste proastă a dat Andreea Marin. Ce a pățit fata sa: a fost destul de grav

După o perioadă de timp în care a intrat într-un con de umbră, Andreea Marin a revenit în forță. A revenit și în atenția fanilor săi, realizând noi lucruri interesante. Dar cum statutul de vedetă vine și cu riscuri, și vedeta a avut parte de probleme. Cu casa prădată de hoți, în cele din urmă Andreea a mers mai departe. Dar când vine vorba de copii, situația se complică.

Românii s-au cam săturat să audă și în stânga și în dreapta de oameni infectați cu covid, în stare gravă, sau mai rău care au decedat. În afară de statutul de vedetă, Andreea Marin este un om ca noi toți. Cu bune, cu rele, Andreea a încercat să ducă o viață normală și să-și crească fiica cât mai bine posibil.

Dar problemele au prins-o din urmă și pe ea, recentele ei declarații surprinzându-i sensibilitatea și durerea de mamă. Dezvăluirile făcute de vedetă au sensibilizat opinia publică, invitată fiind la Prima TV.

Ea are o mică garsonieră a ei, e izolată de restul casei. Noi doar îi aduceam mâncare, i-am adus și un brăduț. A reușit să se descurce singură trei săptămâni, totul a fost bine, a luat virusul de afară”, a povestit Andreea Marin, la ”Exclusiv Vip”, emisiunea lui Cristi Brancu , de la Prima TV.

„Fetița mea a avut Covid. A fost bolnavă de Crăciun și de Anul Nou, a stat închisă de Sărbători, a avut o formă ușoară. Noi ne-am testat de mai mute ori, nu am avut, am stat total separați.

Una din cele mai iubite vedete din lumea televizunii românești, Andreea Marin a devenit cunoscută odată cu producția ”Surprize, Surprize”. Audiențele emisiunii au ridicat-o pe Andreea Marin la rangul de cea mai populară moderatoare tv, urmată în de-aproape de Mihaela Rădulescu.

De altfel exista zvonul că exista un adevărat război între cele două moderatoare pentru audiențe. A avut o carieră frumoasă și multe satisfacții de pe urma acestui show, dar Andreea Marin a renunțat la el, tocmai datorită fiicei sale.

În alt interviu, la Canal 33, Andreea Marin a recunoscut adevăratul motiv din spatele deciziei de a se retrage din televiziune, într-un moment culminant al carierei sale.

“Eu am decis să renunț la «Surprize, Surprize» din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil, încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta.

Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”, a declarat Andreea Marin la Canal 33.