Ce veste a primit Simona Halep de la WTA. Pe ce loc termină sezonul fostul lider mondial

Ce veste a primit Simona Halep de la WTA. Fostul lider mondial a ajuns la finalul unui sezon dificil, presărat cu accidentări. Jucătoarea din Constanța a ieșit, pentru prima oră după 7 ani, din Top 10 mondial. Mai mult, Halep a părăsit, la un moment dat, chiar și Top 20, o premieră din 2013 încoace. Finala de la Transylvania Open și semifinala de la Linz au mai ajutat-o să urce în clasament, pe ultima sută de metri.

Ce veste a primit Simona Halep de la WTA. Fostul lider mondial a avut un an de coșmar, în plan sportiv. Cel mai slab din ultimii 8 ani. A pornit în 2021 de pe poziția secundă în ierarhia mondială. A jucat sferturile de finală la Australian Open, după care, treptat, au început problemele. Ele au culminat, în mai, cu grava accidentare suferită la gamba stângă, în turneul de la Roma.

Simona Halep a fost nevoită să „stea pe tușă” 3 luni, ratând obiectivele majore ale anului: Roland Garros, Wimbledon – unde era deținătoarea titlului – și Jocurile Olimpice. Un efect al acestui lucru a fost coborârea tot mai abruptă în ierarhia mondială. Simona a ieșit mai întâi din Top 10, apoi chiar și din Top 20, pentru prima oară din 2012. E drept, aceste nereușite au fost compensate, în plan personal, de căsătoria cu Toni Iuruc, din 15 septembrie.

Simona Halep încheie anul 2021 pe locul 20 mondial, conform clasamentului făcut public de WTA. În 2012, când și-a început ascensiunea spre elita mondială, ea a terminat sezonul pe locul 37. Ulterior, a intrat cu forță în Top 20 și a ajuns la finalul lui 2013 să ocupe locul 11. De atunci, ea a intrat în Top 10 mondial, de fapt, în Top 5 pe care nu l-a mai părăsit decât în acest an. În 2017 și 2018 a încheiat sezonul din postura de lider mondial.

Conform clasamentului oficial, soția lui Toni Iuruc o are înaintea sa pe Emma Răducanu, revelația sezonului, care ocupă locul 19. Celelate jucătoare române din Top 100 sunt: Sorana Cîrstea( 38 WTA), Irina Begu (60 WTA), Jaqueline Cristian (71 WTA) și Gabriela Ruse (85 WTA).

Simona Halep a făcut, după turneul de la Linz, un bilanț al sezonului pe care l-a descris ca fiind „incredibil de provocator”

Ei bine… 2021 ai fost hmmmm, greu de descris. Ca să fiu sinceră, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de a-l începe, am suferit o durere imensă în inimile noastre ca familie, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea. A fost o persoană puternică și specială și va fi mereu în inimile și mințile noastre. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să accept acest lucru, dar în cele din urmă am înțeles că asta este viața și că trebuie să trecem peste durerile sufletești și să rămânem puternici”, a scris Simona Halep pe contul de Facebook.