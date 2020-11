Ce veste a primit Dana Deac, după ce a învins cancerul de 5 ori. Diagnosticul nemilos pus de medici

În vârstă de 58 de ani, Dana Deac a învins cancerul de 5 ori. Vestea primită acum de prezentatoarea emisiunii „Bine faci, bine găseşti!” de la TVR este cruntă. Medicii i-au pus un diagnostic nemilos.

Deşi a reuşit să câştige lupta cu o boală nemiloasă de cinci ori, Dana Deac a primit o veste rea din partea medicilor. Prezentatoarea TVR a povestit, pe pagina sa de Facebook, tot ce i-a spus doctorul la ultima consultaţie. Se pare că gazda emisiunii “Bine faci, bine găseşti!” întâmpină din nou probleme de sănătate.

Am ajuns acasă cu aceleași dureri de cap, la care s-a adăugat neliniştea născută de monologul doctorului. Și ce am descoperit? Vecini care îmi arătau cum a fost tăiat cu drujba cablul de la RCS. Mă întrebau dacă să sune la Poliția locală, dacă tot nu se deranjează.

În 2017, realizatoarea TV dezvăluia că, după zece ani, cancerul a recidivat. Deşi greu încercată de destin, Dana Deac a reuşit să învingă şi atunci crunta boală.

“Sunt unul dintre oamenii care au o istorie plină de lupte, înfrângeri şi victorii, dar fără să fi câştigat bătălia în mod definitiv. Când eşti pe micul ecran, viaţa ta nu-ţi mai aparţine în totalitate. Eşti expus şi acest fapt vine la pachet cu notorietatea. Cancerul meu în formă de fluture ar fi fost cunoscut doar de cei apropiaţi mie. Campania declanşată în presă pentru a fi ajutată finaciar, suportul primit din partea Fundaţiei Renaşterea au contat extrem de mult pentru însănătoşirea mea.

Ce a urmat de atunci ţine de o istorie personală pe care am împărţit-o cu tot atâţia îngeri, aşa îmi place mie să le spun, dar şi cu tot atâţia detractori. Am trecut prin multe în aceşti zece ani. Dar retragerea mea nu a fost totală. Nu am răspuns niciodată cu aceeaşi monedă celor ce mi-au produs suferinţă. Încercările prin care am trecut m-au înţelepţit. Mi-au arătat adevărata valoare a vieţii. Sunt unul din oamenii care au o istorie plină de lupte, înfrângeri şi victorii, dar fără să fi câştigat bătălia în mod definitive”, a declarat Dana Deac, în urmă cu trei ani.