Cu ce se ocupă acum Dana Deac, după ce a fost diagnosticată cu cancer de 5 ori. O poveste de viață incredibilă

Dana Deac a revenit pe micul ecran cu o emisiune la TVR 1. Dana Deac, care luptă de mai multă vreme cu cancerul, este celebră pentru investigaţiile de televiziune încă de pe vremea televiziunii Tele 7abc. De asemenea, jurnalista a fost gazdă ani la rand a emisiunii „Cafeaua cu Sare”, prezentator TV, moderator, precum și fost director al TVR1.

Ce face Dana Deac, după ce a fost diagnosticată cu cancer de 5 ori. Poveste de viață incredibilă

Dana Deac a lipsit de pe micile ecrane din cauza luptei cu cancerul, boală care a recidivat de cinci ori, scrie okmagazine.ro. La sfârșitul anului 2017, dana Deac a fost supusă unui tratament foarte dur, în Turcia.

De asemenea, luna viitoare îndrăgita prezentatoare TV ar trebui să meargă din nou la control pentru a vedea dacă a scăpat de temuta boală.

Încercările prin care a trecut Dana Deac au făcut-o mai bună și mai înțeleaptă

“Sunt unul dintre oamenii care au o istorie plină de lupte, înfrângeri şi victorii, dar fără să fi caştigat bătălia în mod definitiv. Când eşti pe micul ecran, viaţa ta nu-ţi mai aparţine în totalitate. Eşti expus şi acest fapt vine la pachet cu notorietatea. Cancerul meu în formă de fluture ar fi fost cunoscut doar de cei apropiaţi mie. Campania declanşată în presă pentru a fi ajutată finaciar, suportul primit din partea Fundaţiei Renaşterea au contat extrem de mult pentru însănătoşirea mea.

Ce a urmat de atunci ţine de o istorie personală pe care am împărţit-o cu tot atâţia îngeri, aşa îmi place mie să le spun, dar şi cu tot atâţia detractori. Am trecut prin multe în aceşti zece ani. Dar retragerea mea nu a fost totală. Nu am răspuns niciodată cu aceeaşi monedă celor ce mi-au produs suferinţă. Încercările prin care am trecut m-au înţelepţit. Mi-au arătat adevărata valoare a vieţii. Sunt unul din oamenii care au o istorie plină de lupte, înfrângeri şi victorii, dar fără să fi caştigat bătălia în mod definitiv„, a declarat Dana Deac.

Ce emisiune prezintă Dana Deac la TVR 1

Dana Deac este acum gazda emisiunii „Bine faci, bine găseşti!” și are ca personaje centrale pe Regina Maria, Prinţul Charles şi Custodele Coroanei Margareta a României.

„Ideea mea a fost ca, dincolo de emisiunile de divertisment, inclusiv social, cum este producţia care ajunge să construiască nişte case celor care le scriu, să avem o producţie dedicată binelui pe care puţini oameni îl fac, dar îl fac, dar nu au loc nici în ştiri şi nici în alte programe. Eu am pornit o căutare a celor care fac bine şi mă încăpăţânez să îi arăt la televizor. Iar acest demers l-am început cu exemple din familiile regale„, a declarat realizatoarea emisiunii. Prima emisiune a început la Pelișor cu povestea Reginei Maria.

Emisiunea a debutat cu povestea Reginei Maria

„Prima călătorie în căutarea binelui a început la Pelişor, cu povestea Reginei Maria, şi contituat la Viscri, satul-reper pentru binele pe care fiecare îl face pentru comunitatea în care trăieşte. Traseul binelui a ajuns la Costeşti şi apoi la Buftea, pentru a o cunoaşte pe Petruţa Stănescu şi Asociaţia Hercules.

Timp de 30 de ani, Custodele Coroanei Margareta a României a construit modele de implicare şi generozitate prin Fundaţia Regală Margareta, Crucea Roşie şi numeroasele patronaje oferite organizaţiilor româneşti. Marţi, la 18.35, am aflat răspunsul Majestăţii Sale la întrebarea: ce moştenire lăsaţi poporului român?„, a mai declarat Dana Deac.