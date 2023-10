Ce vârstă are în realitate Valerie Lungu și de ce nimeni nu-i ghicește anii. Influencerița, despre schimbările din viața ei: “Petreceri și cluburi” VIDEO EXCLUSIV

Valerie Lungu este considerată a fi una dintre cele mai frumoase prezențe feminine din showbiz-ul românesc. Influencerița este una dintre cele mai de succes vedete din social-media. Participarea sa la „Bravo, ai stil!” a făcut-o extrem de cunoscută, ceea ce i-a adus extrem de multă popularitate.

După cum știm, Valerie are o frumusețe aparte, complimentată deseori pentru eleganța și rafinamentul său, iar multă lume se poate păcăli atunci când încearcă să îi ghicească vârsta, căci prin chipul său angelic, nu ai crede că are aproape 30 de ani!

În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne spune despre schimbările prin care a trecut după vârsta de 25 de ani.

Prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, Valerie Lungu ne-a spus că și-a schimbat total percepția despre viață după ce a împlinit vârsta de 25 de ani.

Acum, influcencerița are 29 de ani și recunoaște că preferă să își petreacă timp de calitate cu iubitul său în vacanțe sau acasă, iar petrecerile nu mai sunt o prioritate de câțiva ani. În exclusivitate pentru Playtech Știri, fosta concurentă ”Bravo, ai stil!” ne-a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața ei:

”Nu am nevoie de o petrecere. Sunt foarte bine! Nu prea merg la petreceri. Sunt o persoană liniștită de fel. După vârsta de 25 de ani nu am mai văzut sensul în petreceri și în cluburi. Mi se pare mult mai ok să stau acasă să citesc o carte sau poate să mă uit la un film. Înainte, într-adevăr, mergeam, dar acum parcă îmi doresc altceva de la viață. După 25 de ani parcă îți dorești să stai mai mult acasă, să călătorești, să petreci mai mult timp cu familia și prietenii. Într-adevăr, când ești mai tânăr, simți mai mult nevoia de distracție.”, ne-a spus Valerie Lungu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.