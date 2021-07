Ce va trece pe lângă Pământ pe 31 iulie. NASA e cu ochii pe cer deja

NASA semnalează un eveniment important. Ce urmează să treacă pe lângă Pământ la finele lunii în curs? Specialiștii se pregătesc intens pentru data de 31 iulie. Ce urmează să se întâmple?

NASA, detalii despre evenimentul care se va petrece pe 31 iulie

Un asteroid de dimensiunea Marii Pridamide din Giza a zburat deja pe deasupra Pământului. Specialiștii au descris totul ca fiind o abordare relativ ‘apropiată’ a obiectului, arată Jet Propulsion Laboratory al NASA, conform jpost.com.

Asteroidul care a trecut pe lângă Pământ pe data de 25 iulie este numit 2008 GO20 și dimensiunea sa a fost doar estimată, dar nu cunoscută cu siguranță de experții. S-a stabilit că acesta măsoară între 97 și 220 de metri sau până între 318 până la 720 feet (maximum 120 de metri).

Pentru context, Marea Piramidă din Giza, Egipt, are o înălțime asemănătoare. Este, de asemenea, exponențial mai mare decât iconicul Taj Mahal din India. Asteroidul a fost considerat periculos din cauza zborului atât de apropiat de planeta noastră – aproximativ 2,8 milioane de mile sau 4,5 milioane de kilometri.

Zboară frecvent pe lângă Pământ

Cu toate astea, specialiștii subliniază că nu este considerat un risc semnificativ pentru că distanța este echivalentul dintre Pământ și Lună de 20 de ori. Experții arată că Pământul este complet sigur și în afara oricărui pericol pentru secolul următor.

De asemenea, NASA mai indică și că asteroizii zboară frecvent oarecum pe lângă planetă. Un altul care își va face apariția pe data de 31 iulie este supranumit 2019 YM6 și se va apropia și el de planetă.

Acesta este chiar mai mare decât GO2020 din 2008, dar un pic mai departe decât el. Pericolul vine doar din dreptul remorchereloor gravitaționale care au potențialul de a schimba calea unui obiect.

Curiozități despre planeta Pământ

1. Nucleul Pământului conține atât de mult aur, încât ar fi suficient pentru a acoperi întreaga suprafață a planetei noastre cu aproape 45 de centimetri.

2. Nucleul interior al Pământului are o rază de aproximativ 1220 de kilometri, care este comparabilă cu 70% din raza lunii. În plus, pe baza metodelor geofizice și geochimice, există o presupunere că miezul interior al planetei noastre este cam de aceeași temperatură ca și soarele.

3. Fulgerile zilnic, lovesc pământul mai mult de 8,6 milioane de ori. (Sursa: nuveicrede.ro)

4. Înainte de călătoria spațială, Pământul era adesea înfățișat ca o lume verde. Fantasticul Frank Paul a fost, probabil, primul care a înfățișat o planetă albastră fără nor, cu un teren clar definit în spatele numărului Amazing Stories din iulie 1940.