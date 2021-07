Locuitorii din Bistrița-Năsăud, provocaţi să iasă la activităţi fizice în aer liber, cu instructori autorizaţi

Începând de joi, primăria Bistrița a dat start programului – pilot „Sport în parc”. Locuitorii municipiului sunt provocați să iasă la activități fizice în aer liber, ajutați de instructori autorizați. Orele de curs se desfășoară dimineața și seara, a câte două ore.

Programul se va desfășura în perioada 1 iulie – 15 octombrie, de luni până vineri, în parcul municipal, între orele 11:00 – 12:00 și 18:00 – 19:00. Practic, bistrițenii vor putea practica fitness sau yoga, sub supravegherea antrenorilor. Municipalitatea se așteaptă ca proiectul să fie de succes, iar acesta să fie extins și în următorii ani.

La prima oră de aerobic, au venit doar femei. Unele dintre ele însoțite de copiii lor. Pentru cei mici, organizatorii au pregătit un mini-club de vacanță. Aceștia se pot juca cu creioane și cretă colorată, cât timp mamele fac sport. Printre aceste se află și Simona, de 36 de ani, mamă a doi băieți.

„De pe Facebook am auzit de proiect. Mi-am dorit să vin pentru că e şi în parc, mă ajută foarte mult cu copiii, între timp mai stau şi la aer curat, se mai plimbă, se mai joacă. Şi e pentru mine, pur şi simplu, pentru mintea mea. Aproape niciodată nu reuşesc să fac sport, cu doi copii, e foarte greu, şi aici m-am gândit că o să fie multe femei ca mine, o să vină cu siguranţă, şi am aşteptat foarte mult, de o săptămână tot am urmărit”, a declarat Simona pentru AGERPRES.