Ce truc a furat Mihaela Tatu de la călugării budiști. O ajută enorm în viață VIDEO EXCLUSIV

Mihaela Tatu este trainer în tehnica și arta livrării discursului. Se ocupă de voice-over la audiobook-uri, speaker motivațional, moderator la diverse evenimente. Vedeta este implicată în proiecte care presupun deplasări în țară, dar și în străinătate. Așa că, de sărbători, fosta prezentatoare a emisiunii „De 3 x femeie” (Acasă TV) își dorește să stea acasă. În interviul exclusiv, acordat pentru Playtech Știri, Mihaela Tatu ne-a spus că întotdeauna de Crăciun este răsfățată de vecini cu sarmale. Ne-a mai dezvăluit că primul drum în noul an va fi în Germania. Va merge acolo să petreacă o săptămână, alături de Ioana, fiica ei, stabilită de nouă ani la Berlin.

„A învățat să vadă întotdeauna partea plină a paharului”

Mihaela Tatu este o fire efervescentă, pe care nimic nu o poate împiedica să își ducă la bun sfârșit planurile. În realitate, are și ea parte de zile mai puțin bune, dar a învățat să vadă întotdeauna partea plină a paharului:

„Încă o zi. Poți să schimbi ceva? Da. Atunci de ce să nu fiu fericită? Mă iau și eu după călugării budiști. Poți să schimbi ceva? Nu, atunci de ce nu? Poți să schimbi ceva? Deci nu, lăsăm lucrurile să curgă, dar să nu curgă dintr-o zonă de resemnare și de abandon, ci să curgă dintr-o zonă de înțelegere a lucrurilor”, ne-a dezvăluit ea principiul care o ajută să fie de neoprit.

Cum petrece Mihaela Tatu, de Crăciun: „O să mă cheme toți în toate părțile”

Mihaela Tatu împlinește în 2023, 10 ani, de când s-a mutat la Oradea, oraș în care se simte bine, iar oamenii din cartier o îndrăgesc și o răsfață, în special, de sărbători.

„Vreau acasă cu câinele meu. De Crăciun, nu, că o să mă cheme toți în toate părțile. Apropo, de sărbători mănânc 4-5 sortimente de sarmale, pentru că mă hrănește toată strada, toți vecinii. Vreau acasă și de Crăciun și de Revelion”, a povestit fosta prezentatoare TV pentru Playtech Știri.

Mihaela Tatu își va vizita fiica în Germania

Multe vedete preferă să înceapă noul an cu o vacanță exotică. Dar, Mihaela Tatu are deja agenda făcută pentru luna ianuarie. Pentru că este prinsă cu proiectele profesionale, vedeta și-a stabilit o vizită la Berlin, unde locuiește fiica ei, Ioana.

Aceasta a absolvit a treia facultate și lucrează în Germania, ca programator. Mama și fiica se văd de două, trei ori pe an, iar în rest vorbesc și se văd prin intermediul aplicațiilor:

„Imediat după Revelion plec la Ioana, prima săptămână, după care am de tras volumul al doilea la Restartix Seniori, plec la Londra pentru un curs de comunicare cu copiii, am un alt curs de comunicare pe 20-21, eu din a doua săptămână din ianuarie încep să lucrez”, a precizat ea.

Am aflat ce o mai leagă de Brașov

Mihaela Tatu este brașoveancă, s-a mutat ulterior în București, unde a locuit 13 ani, iar în ultimii 10 ani și-a stabilit reședința la Oradea:

„Părinții mei sunt îngropați în Brașov, finii mei sunt acolo. Nu mai am proprietăți, însă Brașovul este orașul meu, sunt om de munte, crud, cu Apusenii rezonez în acest moment al existenței, dar temperamentul e de munte crud, de Bucegi, de Făgăraș, de Piatra Craiului”, a mai declarat, pentru Playtech Știri, Mihaela Tatu.

„A ajuns să îmi placă mai mult la hotel”

Fosta prezentatoare TV călătorește mult datorită proiectelor profesionale. S-a obișnuit să stea la hotel și recunoaște că îi place statutul de turist. Și când ajunge în București, tot la hotel trage:

„Da, păi cum? Știi ce bine e la hotel? A ajuns să îmi placă mai mult la hotel, nu trebuie decât să dau telefon să vină cineva să îmi aducă de mâncare, vine și-mi schimbă așternutul, vin și fac curat, acasă fac eu. Am o viață echilibrată. În spatele acestui du-te vino stau niște planuri și niște obiective foarte bine puse la punct, foarte bine structurate astfel încât să nu risipesc energie degeaba”, a concluzionat ea.

Singura dorința pe care o are pentru noul an este să fie în cea mai bună formă: „Dacă am sănătate, întorc munții, îi aduc la mine”, ne-a mai spus ea zâmbind.