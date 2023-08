Ce trebuie să faci pentru a primi ulei gratuit de la supermarket. Mulţi români habar nu au de ofertă

Valul de scumpiri i-a determinat pe români să urmărească ofertele. Mai multe lanțuri de magazine oferă ulei proaspăt în schimbul celui vechi. Acest obicei nu numai că vă va reduce cheltuielile ci va proteja și natura.

Nu puține sunt cazurile în care românii aruncă uleiul la chiuvetă. Pe lângă faptul că poate polua, acesta îți poate crea și probleme. Țevile se pot strica, iar cu timpul vor apărea probleme la sistemul de epurare. Lista cu consecințele grave nu se încheie aici.

Uleiul poate ajunge în apă și în sol, unde râncezește și oprește regenerarea. Cu timpul, solul poate deveni nefertil. La baza acestor obiceiuri stă lipsa de informație.

Din acest motiv, cea mai la îndemână soluție este aceea de a-l recicla. Pentru a-i determina pe români să recicleze, un ONG a realizat o hartă cu punctele de colectare a uleiului folosit. La momentul actual, există 127 de astfel de centre.

Uleiul folosit ajunge la un alt centru, unde se face o pre-procesare. De acolo, acesta este transportat către un operator industrial, care îl transformă în biocombustibil. Însă, nu numai ONG-urile vin cu astfel de campanii ci și mai multe magazine și benzinării.

”Din păcate, interesul e doar în zona privată și am văzut că de la an al an au apărut diverse servicii și alte lanțuri de retail au recurs la același mod de a colecta uleiul uzat, clientul poate să-l aducă la magazine și la schimb primește un ulei nou. De la an la an, cifrele aproape s-au dublat, dacă în primul an, atunci când am lansat campania, am avut în jur de 160.000 litri colectați de la populație, în 2021 avem deja vreo 260.000 l colectați până acum”.