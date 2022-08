Ce trebuie să faci înainte de culcare pentru a adormi mai repede. Băutura care îţi oferă un somn odihnitor

Știai că cireșele te pot ajuta să ai parte de un somn odihnitor? Este noua descoperire a specialiștilor de la centrul medical Cleveland din Statele Unite ale Americii. Cireșele amare reprezintă o sursă bogată de melatonină. Cercetătorii arată că un anumit suc de cireșe te poate ajuta să dormi mai mult și mai eficient. Vezi care este băutura care te ajută să dormi mai bine.

Cum poți scăpa de insomnii

Dacă te confrunți și tu cu insomnii, nu trebuie să disperi. Milioane de oameni sunt afectați de această condiție. Academia Americană de Medicină a Somnului a arătat că 33% dintre adulți se confruntă cu insomnie, pe perioade scurte de timp.

10% dintre adulți prezintă insomnie cronică (de trei ori pe săptămână, timp de peste trei luni). Aceasta le afectează capacitatea de a da randament în diverse domenii, inclusiv la locul de muncă.

Cireșele amare te pot ajuta să îți crești cantitatea de melatonină din organism, un hormon al somnului. Melatonina, produsă în mod natural în organism de către glanda pineală a creierului, controlează parțial ciclul somn-veghe al organismului.

Dacă consumi cireșe amare, sub diverse forme, beneficiezi și de vitamina A, vitamina C și magneziu. Prin urmare, este un beneficiu în plus de care s-ar bucura organismul tău. Ce trebuie să faci dacă ai probleme cu somnul și cu insomniile? Află cum trebuie consumate cireșele amare pentru un somn mai odihnitor.

Băutura care te ajută să dormi mai bine

Cireșele au o cantitate mică de melatonină și de triptofan, un aminoacid utilizat în producerea de serotonină și melatonină. Prin urmare, specialiștii din domeniul sănătății recomandă să bei suc de cireșe amare înainte de a te culca. Băutura din cireșe amare trebuie să o consumi dacă vrei să ai parte de un somn profund.

„Deoarece cireșele amare au diferite enzime în ele, ele păstrează triptofanul în organism mai mult timp. Așa că nu numai că te face să adormi mai repede, dar ai parte și de un somn mai profund”, a explicat un cercetător, adăugând că cireșele amare sunt cele mai eficiente din acest punct de vedere.

El sunt, de asemenea, pline de antioxidanți, vitamina A, vitamina C și o excelentă sursă de fibre. Dincolo de faptul că te ajută să dormi mai bine, acestea pot oferi și alte beneficii pentru sănătate, după cum urmează:

reduc durerile musculare;

reduc inflamația;

îmbunătățesc funcția creierului;

întăresc sistemul imunitar;

ajută la gestionarea greutății;

protejează inima și sistemul cardiovascular.

Dacă nu doriți să consumați băutură din cireșe amare, mâncați fructul propriu-zis cu aproximativ o oră înainte de a vă culca, potrivit indicațiilor specialiștilor de la clinica Cleveland. Persoanele care iau anticoagulante sau alte medicamente ar trebui să discute cu medicul, înainte de a mânca cireșe amare.