Ce trebuie să faci dacă gemul este prea moale. Ingredientul secret pe care trebuie să îl adaugi

Este perioada în care gospodinele încă mai prepară gemuri și marmeladă pentru sezonul de iarnă. Păstrate în condiții curate, pe rafturile din cămară, borcanele cu dulcețuri reprezintă un adevărat festin. Există multe secrete ale preparării de astfel de compoziții. De departe, cea mai mare problemă a bucătăreselor are de-a face, însă, cu starea amestecului de fructe. Află în rândurile următoare care este ingredientul pe care să-l adaugi în gem, dacă este prea moale.

Ingredientul pe care să-l adaugi în gem, dacă este prea moale

Cum să faci cel mai bun gem. Gospodinele se întrec în tot felul de rețete de gemuri, dulcețuri sau marmelade. Fiecare are propriile sale secrete, la care nu renunță, pentru a se bucura de cele mai delicioase și aromate compoziții. În ciuda tuturor acestor trucuri folosite de bucătărese, cea mai comună problemă semnalată de românce este înmuierea amestecului de fructe.

Ce trebuie să faci dacă dulceața sau gemul ți-au ieșit prea moi? Ei bine, cu ajutorul lămâii poți să mărești consistența și nivelul de gelatinizare a amestecului de fructe. Poți să adaugi pur și simplu câteva linguri de zeamă de lămâie în compoziția de gem și să mai lași pe foc amestecul până devine mai consistent sau poți să prepari acasă la tine pectină.

Pectina are capacitatea de a gelatiniza un amestec. Ea poate fi cumpărată direct din magazine, sub formă de pliculețe de divere tipuri de produse concepute special pentru a fi utilizate la dulcețuri, gemuri etc. Totuși, poți să o prepari și la tine acasă, cu ajutorul cojilor și semințelor de citrice.

Dacă vrei să o prepari în bucătăria ta, trebuie să ai răbdare. Pectina va trebui lăsată la înmuiat peste noapte, motiv pentru care trebuie să îți organizezi timpul în mod eficient. Este ingredientul care nu ar trebui să lipsească din gem. Vezi în rândurile de mai jos ce pași trebuie să urmezi ca să prepari pectină din lămâie acasă la tine.

Cum poți prepara pectină cu doar câteva coji de lămâie

Ingrediente:

lămâi;

2 căni de apă.

Mod de preparare:

Se spală bine lămâile și se usucă cu un prosop de hârtie. Se îndepărtează coaja de lămâie cu ajutorul unui obiect ascuțit, cuțit sau lamă, sau se dă pe răzătoare. Se păstrează coaja într-un recipient mic, pentru a o folosi mai târziu. Se taie fructele în două jumătăți egale. Se scot semințele vizibile din fructe și se depozitează într-un vas micuț separat. Se introduc fructele într-un storcător sau se stoarce manual zeama din lămâi. Se îndepărtează toate resturile de fructe din interiorul cojilor de lămâie și se aruncă. Se taie coaja de lămâie și miezul fiecărui fruct în 1/4 cu ajutorul unui cuțit ascuțit. Se depozitează cojile de lămâie, sâmburii de lămâie tocați, o jumătate de cană de zeamă de lămâie și două căni de apă într-o oală încăpătoare. Se acoperă vasul și se lasă amestecul la stat pentru cel puțin două ore până cojile se înmoaie. Se pune oala cu amestecul de lămâie pe aragaz, la flacără mare, și se încălzește până dă ușor în clocot. Se lasă amestecul de lămâie pe aragaz, dar la flacără mică, timp de aproximativ 10 minute. Se strecoară amestecul de lămâie, după expirarea timpului precizat anterior. Se depozitează separat cojile de lămâie înmuiate și amestecul lichid. Se acoperă cu un prosop și se lasă astfel peste noapte.

Amestecul lichid obținut după ce ai strecurat compoziția cu coji de lămâie este, de fapt, pectină. Aceasta poate fi folosită a doua zi, după ce a stat timp de o noapte la limpezit. Lichidul trebuie să aibă o culoare galbenă, de nuanță deschisă.