Ce trebuie să faci ca să ai bani mereu în portofel. Trucul Lidiei Fecioru pentru a atrage prosperitatea

Foarte multe persoane se întreabă ce pot face pentru a atrage norocul în viața acestora. Ei bine, Lidia Fecioru a dezvăluit câteva metode prin care putem atrage norocul și bogoția. Iată ce trebuie să faceți! Trucul simplu vă va ajuta să aduceți bani în conturi.

Dacă un bărbat vrea să atragă banii, este important ca acesta să aibă lângă el o femeie care-l iubește. Aceasta va influența modul în care va fi atmosfera în casă. Cu cât în casă va fi armonie și liniște, cu atât banii vor veni mai repede. Practic, femeia este norocul bărbatului.

Lidia Fecioru atrage atenția și susține că în momentul în care găsim persoana perfectă pentru noi, o vom simți. De asemenea, aceasta vine și cu o serie de recomandări pentru femei.

De asemenea, există și o serie de fraze magice care ne pot ajuta să atragem ceea ce ne dorim. Una dintre ele este ”Am tot ce îmi trebuie”.

De asemenea, există și o serie de trucuri prin care putem atrage banii. Însă, Lidia Fecioru atrage atenția și susține că acestea nu vor funcționa dacă nu credem în ele.

Un alt truc la care Lidia Fecioru apelează este și punerea unui bănuț de doi euro într-o cană de lut. Peste acesta a turnat și puțină miere. Bioenergoterapeutul e de părere că așa putem atrage bogoția. În plus, se pare că aceasta s-a trezit cu o sumă de bani în cont după ce a pus în practica acest truc.

”Am citit niște trucuri cu mierea și bănuțul în căniță de lut. Se spune că e bun lutul că are legătură cu pământul. Deci am pus într-o cană de lut un bănuț de doi euro, important e să nu aibă cifra 5. Apoi am turnat puțină miere și am zis ”Cum albina adună miere de peste tot, așa să îmi ajute și mie Dumnezeu”. Și o prietenă de-a mea mi-a adus o jucărie, un Mercedes și am pus mașina aia în căniță.”

Nu aveam bani, cândva am făcut un împrumut la bancă, eu am plătit înainte cu două-trei luni ca să fiu sigură că rata e plătită, și poate vreo lună n-am bani. Când s-a terminat împrumutul, eu nu m-am dus la bancă și am primit două scrisori să merg la bancă. Și mi s-a spus că am niște bani, aveam cont de euro și cont de lei. Și mi-am luat mașină. Dorința mea a rămas în minte, eu tot timpul mă gândeam la cănița mea. Cel mai bine e să nu vadă nimeni cana, invidia e și la nevastă, și la copil. E bine să nu o vadă nimeni! Lăsați cardurile, purtați banii în buzunar!