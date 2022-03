Ce trebuie să facă românii cu banii lor, până la finalul lui 2022. Atenție mare! VIDEO

Invazia Ucrainei de către Rusia este deja resimțită pe o serie de piețe, de la prețurile la grâu și energie și obligațiunile suverane în dolari ale regiunii până la activele de refugiu și piețele bursiere. Asta înseamnă, din păcate, scumpiri masive în toată Europa, inclusiv în România. Analiștii spun că este de preferat, cel puțin în perioada următoare, ca românii să renunțe la cheltuielile în plus și să se rezume doar la cele esențiale.

Criza ucraineană afectează buzunarele europenilor

Anul 2022 a început, din păcate, sub efectele pandemiei și a crizei economice, la nivel european, cel puțin. Un efect al acestor situații a fost majorarea ratelor de inflație în mai toate statele europene, care au încercat să-și revină după aproape doi ani de criză și restricții.

Deși, statistic vorbind, existau toate șansele ca Europa să-și revină, a venit momentul 24 februarie, un moment care va schimba total geo-politica lumii pentru următorii ani. Conflictul din Ucraina, a creat un efect de bumerang în mai toate economiile lumii. Deși, aparent, România nu pare a fi afectată de ceea ce se întâmplă, mai ales de sancțiunile impuse împotriva Rusiei, asta nu înseamnă că nu se vor resimți efectele și pe piața românească.

Scumpirile, deja apărute ca urmare a crizei pandemice și energetice, sunt cele mai importante efecte în perioada următoare. Analiștii financiari români au început să facă și anumite recomandări pe acest fond, unele dintre ele făcând referire directă la cheltuielile românilor.

Cheltuielile neesnțiale trebuiesc reduse

Pe fondul situației actuale, la nivel internațional, este clar că economiile europene vor fi afectate, într-un fel sau altul, de asemenea și bugetele individuale, ca urmare a scumpirilor în lanț. Analiștii financiari, precum Adrian Asoltanie, trainer de educatie financiară, recomandă românilor să renunțe la cheltuielile în plus, care nu sunt imperativ necesare, cel puțin pentru acest an.

În același timp, trainerul mai spune că este de preferat să nu risipim banii pe anumite lucruri la are am putea renunța, dacă e să facem un calcul al banilor pe zi. Adrian Asoltanei recomandă să ne facem un buget strict, doar pentru cheltuielile esențiale, respectiv mâncare sau utilități, și să renunțăm, cel puțin pentru acest an la alte cheltuieli care nu sunt atât de importante:

„Recomand să ne facem un buget. Un buget o să-ți arate, întotdeauna, foarte clar, ce bani îți intră în casă. V-aș recomanda întotdeauna să vă faceți bugetul pe un an de zile. Eu observ de multe ori la cei cu care mă întâlnesc că nu prea conștientizează câți bani le intră de fapt în casă într-un an de zile și apoi să vedem pe câte picioare financiare stăm. Adică câte surse de venit avem. Asta spune foarte multe despre stabilitatea, siguranța și rezistența noastră la diverse situații neprevăzute sau cu provocări, cum e cea pe care o trăim acum.”, spune Adrian Asoltanei.

Este important, mai ales acum, să ne prioritizăm cheltuielile și să ne facem un buget clar, pentru că nu se știe ce schimbări pt veni în perioada are urmează, și este bine, atât cât se paote, să fim pregătiți.