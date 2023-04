Ce tradiții respectă în postul Paștelui actrița Oana Zara din serialul Lia: “Mă ajută foarte mult, pentru mine este o împlinire”VIDEO EXCLUSIV

Oana Zara, actrița din serialul Lia, va petrece sărbătorile în orașul natal, Zărnești. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, bruneta ne-a povestit ce tradiții respectă în această perioadă, dacă părinții o presează sau nu să se așeze la casa ei, având în vedere că ea și iubitul său, Bogdan Medvedi sunt împreună de 8 ani. Recent, cuplul a jucat împreună într-o peliculă filmată la Chișinău.

Ce tradiții respectă în postul Paștelului actrița Oana Zara

Oana Zara așteaptă cu nerăbdare să ajungă de Paște acasă, la Zărnești, unde locuiesc părinții ei. Vedeta va avea o săptămână de vacanță, după care va relua filmările la serialul “Lia, soția soțului meu”, unde o interpretează pe Dana.

Oana, când termini filmările la serialul Lia? Când intri în vacanță?

Vacanță o să avem o săptămână fix după Paște, în aprilie acum, după 16, o să avem o săptămână și cam atât.

Sărbătorile Pascale unde le petreceți?

Vineri este ultima zi de filmare, probabil eu o să plec la Zărnești la ai mei.

Pleci cu Bogdan?

Sărbătorile de obicei le făceam fiecare cu părinții lui sau ne strângeam toată familia într-un singur loc. Acum anul acesta nu am vorbit, nu știm ce facem, dacă facem împreună Paștele sau separat sau toată lumea undeva, habar nu avem.

Oana Zara: “Îmi place foarte mult bucătăria doar în preajma mamei”

Obișnuiești să te implici în pregătirea preparatelor specifice sau ești musafir?

Mă implic pentru că îmi place foarte mult bucătăria doar în preajma mamei. Eu aici la București nu prea gătesc, pentru că nu am nici timp și nici chef de multe ori, dar, de sărbători, de exemplu, tot timpul o ajut pe mama să facă cozonac sau să vopsească ouă. Noi le facem cu coajă de ceapă, cu model, ies foarte frumoase, cu frunze, le învelim într-un dres și iese un model foarte frumos și postez de fiecare dată.

Oana Zara: “Mă spovedesc, merg la biserică. Mă ajută foarte mult”

Obișnuiești să mergi la biserică? Ții post în perioada asta?

Încerc să țin post, chiar ultimele 20 de zile mi-am propus să-l țin. Am ținut și puțin la început, m-am mai abătut, am mai avut diverse evenimente, mă spovedesc, merg la biserică. Mă ajută foarte mult, pentru mine este o împlinire și, de fiecare dată, când sunt cu energia scăzută, tot timpul după ce mă întorc de la biserică mă simt mult mai bine.

Ai un duhovnic acolo sau aici în București?

Aici, în București, pentru că stau mai mult în București decât la Zărnești. Nu știu ce o să fac, cred că o să mă spovedesc aici, la București, înainte să plec.

Cât de des vin părinții tăi în vizită?

Mă vizitează destul de des, pentru că au și un nepoțel aici, la București. Sora mea are un băiat de 4 ani și îl vizitează și pe el.

Mama nu pune presiune să aibă un nepoțel și de la tine?

Nu, niciodată nu au pus presiune pe mine, nici cu căsătoria, nici cu copilul, m-au lăsat pe mine să decid când simt că este cazul, când se întâmplă până la urmă.

Oana Zara: “Mă simt în continuare un copil”

Dar tu te simți pregătită pentru asta sau îți place să mai copilărești?

Nu știu dacă cineva este vreodată pregătit pentru un copil. Eu mă simt în continuare un copil și da, cred că îmi este puțin teamă de acea zi, nu știu.

Este instinctul matern, cred că te vei descurca.

Sper că este așa, pentru că eu chiar am avut o filmare de curând la Chișinău și am filmat cu un copil în brațe. Nu știam cum să-l iau, cum să-l țin, deși eu l-am ținut pe nepoțelul meu când era mic, dar a trecut deja multă vreme de atunci. Și acum eram stângace, cum să-l țin, cum să-i țin capul, să nu plângă, să nu-l rănesc, pentru că el e foarte mic și fragil. Da, m-am descurcat.

Oana Zara și Bogdan Medvedi, împreună într-o peliculă filmată la Chișinău

Cum ai ajuns în acest proiect? Ce film este? Ce rol ai?

Filmul este despre Ionel Sporea, cel care a inventat robotul de tenis, de antrenamemt de tenis de masă. Am ajuns prin casting, este și Bogdan în filmul acesta, suntem amândoi, el chiar are un rol mai mare decât mine, apare mai mult. Mi-a plăcut foarte mult. Uite, la Chișinău, oamenii de acolo au o parte artistică foarte dezvoltată, cred că au și influențe rusești, sunt foarte artiști, totul este ca un roman, ca o poezie, tot set-ul de la cum vorbesc, cum se comportă cu actorii. De exemplu, aici, în România, câteodată oamenii sunt pe grabă, poate nu se pune atât de mult accent, nu se insistă pe anumite cadre, dar acolo a fost o experiență foarte frumoasă, abia aștept să apară filmul. Filmările au avut loc în luna ianuarie, atunci am fost la Chișinău.

Tu și Bogdan ați mers împreună la casting?

Nu, nu am mers împreună, am fost separat.

E primul vostru film împreună?

Da, ne-am bucurat foarte tare că suntem amândoi și abia am așteptat să filmăm. El a fost cu mine la filmări pentru că au fost cam aceleași zile, dar eu nu am stat cu el. Bogdan a mai rămas câteva zile, eu m-am întors pentru că aveam filmări pentru Lia la București. Și eu și Bogdan suntem personaje pozitive.

Despre provocările personajului pe care îl ai în serialul Lia, ce poți să îmi spui?

Acum unde am ajuns noi în punctul cu serialul se întâmplă ceva care o să-i schimbe viața Danei.

Îi va schimba viața în bine sau în rău?

Depinde cum privești lucrurile, nici nu vreau să dau spoilere. Poate în bine, poate în rău. Dana acum trăiește puțin o traumă din cauza lui Pavel care tot i-a promis că o să divorțeze de Gabi, dar se pare că nu știu cum se întâmplă dar, de fiecare dată găsește o scuză și tot cu ea rămâne. Și mai ales aflat Pavel că Gabi l-a mințit că este însărcinată. Și tot cu ea vrea să facă un copil, mi se pare ireal. Nu știu cât mai poate Dana să îndure! Neapărat să vă uitați la serialul Lia în fiecare joi de la 20.30 pe Antena 1.

