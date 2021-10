Ce tip de femei preferă Smiley. Nimeni nu şi-ar fi imaginat că iubitul Ginei Pistol are astfel de preferinţe

Smiley vine cu detalii despre preferințele sale în materie de femei. Celebrul cântăreț a povestit ce tip de doamne și domnișoare preferă. Fanii juratului de la emisiunea ‘Superstar’ au fost surprinși.

Smiley este cunoscut publicului larg deja de zeci de ani, timp în care și-a purtat câteva din relațiile amoroase în văzul tuturor. ”Sunt gagicar de când mă știu”, spunea artistul în primul interviu acordat în cariera sa. Mai exact, acestea sunt cuvintele prezentatorului de la emisiunea ‘Românii au talent’ din 2002, când solistul avea doar 19 ani.

Smiley este unul din cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi și are o imagine curată în showbiz-ul românesc. Acesta nu s-a implicat niciodată în scandaluri și nici nu a dat din casă prea multe despre viața personală. Acum cei care îl iubesc îl pot vedea în rolul de tătic, extrem de fericit de când s-a născut fetița sa.

Nu a fost mereu așa, însă, pentru că în adolescență avea o cu totul altă abordare și oferea presei pe tavă informații extrem de intime din viața sa. Primul interviu din cariera acestuia în calitate de solist al trupei Simplu a fost oferit de vedetă în anul 2002, în revista Bravo, la doar câteva zile după ce împlinise 19 ani.

El se lăuda că până în acel moment avusese cel puțin 10 iubite, din care doar cu 4 avusese o legătură mai strânsă. Întrebat deste vedete de la acea vreme care sunt și acum cunoscute, el a spus că se simte atras de Ileana Lazariuc, Monica Bârlădeau și Andreea Raicu. E clar că lui Smiley îi fug ochii după cele mai frumoase femei cu trăsături care au lăsat de-a lungul timpului fără cuvinte nenumărați bărbați.

”Am avut vreo 10-12 iubite, dar doar cu patru dintre ele am făcut dragoste. Iar din cele 4, mărturisesc că am iubit doar două.(…) De când am devenit cunoscut, nu mă aventurez cu femei pe care nu le cunosc, cu fane, pentru că femeile sunt perverse și cine știe ce mi se poate întâmpla.

Nu mă culc cu femei pe care nu le cunosc”, povestea tânărul Smiley. ”Normal (că ar face amor în 3, n.r.). Daca ar fi mulatre – și mai bine. Îmi plac cele de culoare, ca le consider mai exotice”, a mai spus Smiley în Bravo, conform wowbiz.ro.