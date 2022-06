Ce tarif are Monica Anghel la pensiunea ei din Argeș. Prețul este modic, dar o poți vedea și pe ea acolo!

Monica Anghel este o prosperă femeie de afaceri, pe lângă faptul că este una dintre cele mai bune voci ale României. Celebra artistă deține o pensiune în județul Argeș, unde își petrece, adesea, vacanțele în familie, fiind locul ei preferat de „evadare” din cotidian. Cât costă să petreci o noapte la respectiva unitate de cazare.

Puțini sunt cei care știu faptul că Monica Anghel deține un conac cu 8 camere în județul Argeș, clădire impozantă pe care a renovat-o cu fonduri europene și a transformat-o, astfel, într-o pensiune.

Actrița din serialul Strada Speranței se mândrește cu afacerea ei din domeniul turistic, având în vedere numărul mare de oameni care vin să se recreeze la pensiunea sa. Fiecare cameră este modernizată și utilată cu baie proprie, TV, radio și conexiune la internet.

Conform celor de la viva.ro, pentru o noapte de cazare la pensiunea Monicăi Anghel, turiștii sunt nevoiți să plătească suma de 280 de lei. Mai mult de atât, familiile care preferă să petreacă un sejur de șase nopți, cu micul dejun inclus, la pensiunea artistei vor achita tariful de 1.500 de lei.

„Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş. Acolo am muncit fizic, mi-a făcut plăcere, am făcut multe jardiniere din paleţi ajustaţi cu drujba.

Avem un administrator care se ocupă, adică tata, și, mă rog, evident că mai promovez din când în când, că e totuși pensiunea noastră, a familiei.”, a povestit Monica Anghel cu ceva timp în urmă, mai scrie sursa citată.