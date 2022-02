Ce tarif are Culiță Sterp pentru nunțile din 2022. Cântărețul se numără printre favoriți în acest an: „Este ocupat toată vara” EXCLUSIV

Culiță Sterp este unul dintre cei mai iubiți artiști la momentul actual, astfel că mulți își doresc să îl audă cântând live la propria nuntă. Cum se apropie sezonul evenimentelor, artiștii încep să aibă un program din ce în ce mai plin. Vara din acest an o să fie extrem de aglomerată!

Mulți au fost nevoiți să își amâne nunta, ținând cont de regulile impuse în pandemie, astfel că românii au mutat acest gen de evenimente pentru vara anului 2022. Cu acestea fiind spuse, cei care o să își unească destinele în următoarele luni caută să aibă parte de nunta pe care o visează.

Un astfel de eveniment nu este complet fără artistul dorit, care să întrețină atmosferă și să îi mulțumească pe invitați. Culiță Sterp face parte din cântăreții care sunt extrem de căutați, mai ales pentru că se bucură de o bază uriașă de fani, care îi fredonează orice piesă.

Culiță Sterp a câștigat inimile fanilor prin talentul său, iar emisiunea Survivor România l-a ajutat să ajungă pe cele mai înalte culmi. Cântărețul este ocupat toată vara atunci când vine vorba despre nunți. El este foarte căutat, mai ales pentru că mulți români își doresc să îi asculte piesele.

„E mai aglomerat acest sezon de nunți, s-au mutat cele de anul trecut. Acum e haos, nu mai am loc pentru cele care au fost programate în acest an. Ne sună lumea, dar chiar nu mai am loc. Culiță este ocupat toată vara.”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Impact.ro, managerul artistului.