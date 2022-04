Ce tarif are Claudia Pătrășcanu pentru o cântare. Face mii de euro după divorț EXCLUSIV

Claudia Pătrașcanu sau Claudette, după numele său de scenă, admite că în viața sa lucrurile par să fi intrat într-o fază mult mai liniștită. După divorțul de fostul ei soț, Gabriel Bădălău, cei doi au reușit să-și fixeze un program agreat de ambele părți pentru a-și crește băieții. Impact.ro a reușit să afle, în exclusivitate, ce tarif percepe vedeta pentru un singur eveniment.

Rezolvarea divorțului a contribuit din plin la o anumită armonie în familia Claudiei Pătrășcanu. În plus, i-a permis fostei soliste a trupei Exotic să-și creioneze un nou viitor în cariera sa profesională.

„Am reușit în ultimii ani să creez un band alături de care merg la diverse petreceri private. Sau la nunți. Vremea cluburilor pentru mine a trecut! Știu cum e și acolo, fiindcă am cântat de la 19 ani prin cluburi, o vreme destul de lungă. Dar acum mă ocup cu altele și cu un nou stil, cel al muzicii de petrecere.

Fiindcă am ajuns la concluzia că ăsta are mare căutare, în ultima vreme cel puțin. Așa că alături de băieții din trupă am lărgit repertoriul, avem acum vreo 40 de melodii, și răspundem prezent oricărei solicitări”, ne-a spus Claudia, în exclusivitate pentru Impact.ro.