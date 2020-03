Aflată în autizolare acasă, la Constanța, Simona Halep a făcut un adevărat spectacol pe rețelele de socializare, stârnind admirația fanilor cu talentul său. Un talent care i-ar face invidioși pe mulți dintre cei ce se cred „specialiști”.

Ce talent ascuns are Simona Halep. Campioana a făcut un adevărat spectacol

Sportivii se descurcă și ei cum pot în timpul crizei epidemiologice care a cuprins planeta. În așteptarea marilor turnee WTA, Simona Halep se pregătește acasă, în România, iar pentru a trece mai ușor peste autoizolare inventează din mers activități distractive. Campioana a făcut un adevărat spectacol pe rețelele de socializare, unde a postat un filmuleț în care jongla cu un sul de hârtie igienică, făcându-i invidioși și pe mulți fotbaliști. În fapt, din lumea fotbalului a venit această provocare, ce a depășit, iată, granițele sportului-rege. Simona Halep nu este departe de acest fenomen, fotbalul fiind unul dintre sporturile pe care le-a practicat în copilărie. Chiar dacă și-a demonstrat abilitățile jonglând cu un sul de hârtie, campioana a fost remarcată de presa din Italia.

„Simona Halep este fenomenală și se descurcă excepțional și cu picioarele, așa cum putem observa după această nouă provocare”, au punctat italienii de la Tennis Italiano.

„Jucătoarea din România a uimit pe toată lumea cu un sul de hârtie igienică. Ea a cucerit Internetul cu noua provocare lansată pe rețelele de socializare. Simona a impresionat pe toată lumea cu dublele reușite, arătându-și încă o dată coordonarea uimitoare”, a mai adăugat sursa citată.

Simona Halep a jucat fotbal în copilărie. Cine a fost eroul campioanei noastre

Pentru Simona Halep, fotbalul nu este o necunoscută. Este un sport pe care l-a practicat în copilărie, jucând pe stradă alături de băieți.

„Am jucat mult când eram copil, pe străzi, alături de fratele meu și de verii mei. Cred că sunt norocoasă că abilitatea mea de a jongla a venit natural. Îmi place să practic mai multe sporturi. Cred că am puțin talent și coordonare pentru fiecare. Nu am făcut nimic special pentru a învăța, doar am jucat mult. Iubesc fotbalul. Tatăl meu nu a făcut performanță, dar a iubit fotbalul. Toată lumea îmi povestește despre cât de talentat era. Am jucat mult când eram copil, pe străzi, alături de fratele meu și de verii mei. Recordul meu la jonglat este în jur de 89”, declara Simona Halep anul trecut.

Tot atunci, Simona Halep a mărturisit că idolul său a fost Gheorghe Hagi: „A fost eroul meu. Am fost încântată când l-am întâlnit. Eram foarte mică, știu că Steaua avea meci în Liga Campionilor. A fost foarte drăguț cu mine, mi-a dat niște sfaturi”.

Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, a câștigat 20 de turnee din circuitul profesionist de tenis.