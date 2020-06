Ce surori superbe are Oana Cârmaciu din Sacrificiul. Cum arată Justina și Mara

Oana Cârmaciu face parte dintr-o familie numeroasă. Aceasta are încă două surori care i-au șocat pe fanii actriței din Sacrificiul cu felul în care arată. Toate trei sunt deosebit de frumoase. Cum arată acestea?

Oana Cârmaciu are niște surori superbe! Cum arată Justina și Mara?

Protagonista serialului „Sacrificiul” a avut o copilărie fericită, în sânul unei familii numeroase. Aceasta are două surori cu care are o relație extrem de frumoasă și specială, din câte lasă să se vadă pe rețelele de socializare. Justina, Mara și Oana seamănă extrem de tare. Toate trei au niște ochi mari și verzi, părul lung și închis la culoare și niște siluete care le-ar fi de ajutor dacă ar vrea să-și schimbe domeniul în care activează. Acestea abia dacă sunt deosebite de internauți, lucru de care s-a amuzat recent Oana. Vedeta a postat o fotografie în care seamănă mai mult decât niciodată cu una din surorile ei, datorită unghiului și a luminii. „Cica in poza asta arat exact ca sor’mea @justinacarmaciu asa ca m-am decis s-o postez😂 (acum trebuie sa fac una in care sa arat ca @carmaciumara)”, a fost mesajul din descrierea fotografiei.

Vezi această postare pe Instagram #figures O postare distribuită de Mara Cârmaciu (@carmaciumara) pe Oct 3, 2017 la 5:10 PDT

„Părinţii mei m-au dat la sport de la trei ani, aşa că sportul face mereu parte din program. Dar, de ceva timp nu mai fac nimic organizat. Îmi construiesc singură acasă programe, în funcţie de cum mă simt şi ce dispoziţie am atunci să fac. Iar mâncarea e una dintre plăcerile vieţii. Nu aş renunţa la nimic! Pentru mine asta funcționează cel mai bine”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Carmaciu Justina (@justinacarmaciu) pe Mai 5, 2017 la 1:57 PDT

„Îmi doream să fiu o mamă tânără”

Oana a devenit mamă de curând, eveniment care s-a „pupat” cu scenariul din cadrul serialului în care juca atunci. Deisgur că mici detalii s-au rescris odată ce actrița le-a dat vestea staff-ului, dar fanii au fost mai mult decât bucuroși să afle noua poveste.