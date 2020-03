Oana Cârmaciu a dat peste cap filmările pentru Sacrificiul. Cine este tatăl copilului său

Oana Cârmaciu traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Actrița mai are puțin și își va ține în brațe primul său copil, un băiețel. Aflată într-o asemenea ipostază, totul fiind neprevăzut, s-a întors, totuși, pentru o vreme, pe platourile de filmare. Scenariul serialului ”Sacrificiul – Alegerea”, de la Antena 1, a fost modificat. Astfel, și personajul intepretat de tânără, Ioana Popescu, va deveni mamă.

Oana Cârmaciu, cea care joacă rolul Ioanei Popescu în serialul de la Antena 1, este însărcinată în șapte luni și jumătate și va avea un băiețel. Povestea serialului s-a schimbat total după ce tânăra de 26 de ani a rămas gravidă. De altfel, nu a fost nimic voit, actrița neplănuindu-și să devină mamă în viitorul apropiat. Cât despre tatăl micuțului, Click a aflat că este actorul Tudor Andronic, în vârstă de 28 de ani.

„Sarcina n-a fost ceva plănuit. Am spus de când mă ştiu că îmi doream să fiu o mamă tânără şi la un moment dat chiar am specificat vârsta de 26 de ani. Dar atunci aveam 6 ani şi părea că nu ştiu ce spun. Realist vorbind, credeam că voi avea un copil undeva după 30 de ani, imediat ce voi fi «pregătită». Însă toate lucrurile minunate care mi s-au întâmplat până acum au venit neanunţate. Fiecare zi este o experienţă nouă şi până acum am fost suficient de norocoasă încât să sufăr foarte puţin pe parcursul sarcinii”, a spus Oana, revenită în serialul de la Antena 1.

Oana Cârmaciu este protagonista serialului „Sacrificiul”. Absolventă a U.N.A.T.C, tânăra nu este la prima întâlnire cu platourile de filmare. Ea este personajul principal din ultimele videoclipuri ale lui Carla’s Dreams, iar până acum a fost parte din distribuția producțiilor ”Umbre”, ”Tudo” și ”Atletico Textila”. Într-un interviu acordat publicației deja menționate, actrița a dezvăluit că unul dintre cele mai dificile momente din ”Sacrificiul” s-a petrecut la repetiții.

„Repetam o secvenţă în care eu trebuia să-i spun tatălui meu, Relu (personaj interpretat de către Marian Râlea), că nu a fost acolo când am avut nevoie de el şi de sfaturile lui. M-am uitat trei secunde în ochii lui, am vrut să spun ceva, dar am sfârşit plângând pentru ceva timp, încât a fost nevoie să luăm o pauză de la repetiţie. Pur şi simplu am simţit că a modificat ceva în mine atunci”, a povestit Oana Cârmaciu.