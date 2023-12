Ce superstiții are Amna de Revelion: “Așa știu de la bunica, să nu se prindă lucruri” EXCLUSIV VIDEO

Amna va încheia anul pe scenă, bucurându-se de întâlnirea cu publicul, dar și de onorarii generoase, pe măsura efortului depus în noaptea dintre ani. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista a făcut bilanțul lui 2023, unul bun pe plan profesional, dar greu pe plan personal, ne-a spus cum va petrece sărbătorile, dar și despre superstițiile pe care le va pune în practică de Revelion ca să fie sigură că începe bine Noul An. Artista poartă pe dos lenjerie roșie, are grijă să aibă bani la ea, iar la miezul nopții își pune o dorință.

Ce superstiții are Amna de sărbători

Amna a divorțat în 2019 și are un fiu, David, care este centrul universului său. Mamă singură, artista își împarte timpul între familie și muzică. Cu doar câteva zile de Crăciun, Amna și David au lansat piesa “Urmează un an mai bun”.

Mai e puțin și se termină 2023. Cum a fost pentru tine?

Un an foarte bun, cu multă muncă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar greu, un an foarte greu.

Citește și: Amna a vorbit despre intervenția chirurgicală de urgență: ‘Am avut și un fel de epilepsie’

Amna: “Așa spuneam la fiecare rugăciune seara și anul acesta așa a fost”

Unde au fost mai multe greutăți?

Nu am să intru în detalii. Pe plan personal a fost un an foarte greu. Iar cu munca, slavă cerului, a venit mai multă decât aproape am putut să o duc. Toată viața mea m-am rugat la Dumnezeu: dă-mi Doamne să nu pot să le duc, dar să le duc, așa spuneam la fiecare rugăciune seara și anul acesta așa a fost și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Să știi că munca mă echilibrează și mă face să nu-mi permit să ies din ritm, pentru că e foarte important să ai un plan și să nu îți uiți care e obiectivul.

Cum arată sărbătorile? Ce planuri ai cu fiul tău?

O să luăm o căsuță la munte în primele zile de vacanță și o să plecăm cu prietenii lui acolo, cu mai mulți părinți, cu șemineu, cu colindători, cu om de zăpadă, liniște. Pe 26 decembrie cânt și apoi o să mă întorc la ei.

Amna despre superstițiile de Revelion: “Lenjeria roșie pe dos, să nu se prindă lucruri – așa știu de la bunica”

De Revelion vei fi pe scenă?

De Revelion la fel, sunt pe scenă.

Ai vreo superstiție în noaptea dintre ani ca să îți meargă bine?

Da, lenjeria roșie pe dos, să nu se prindă lucruri – așa știu de la bunica și așa fac de Revelion – și să am bani, iar la 12.00 noaptea să îmi pun o dorință întotdeauna. Îmi place să fiu la 12.00 noaptea pe scenă.

Începi noul an cu o vacanță la cald sau la schi?

Nu la schi, nu îmi place frigul, dar pentru David aș mergi pentru schi. În schimb da, undeva la cald cred că o să plec. Nu am plecat decât cu treburi.

Citește și: Ce tradiție respectă Anisia Gafton de sărbători: “Dacă îmi schimbi placa… mă supăr!” EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu