Ce sunt, de fapt, bombele cu fosfor folosite de Rusia. Cât de periculoase sunt

Autoritățile ucrainene i-au acuzat pe ruși că au folosit bombe cu fosfor în mai multe localități. De asemenea, au apărut și imagini despre efectele produse de bombele cu fosfor, însă ce sunt ele, de fapt.

Ce sunt bombele cu fosfor

Atunci când intră în contact cu oxigenul, fosforul eliberează un nor de particule care luminează. Cu toate că nu pare ceva foarte grav, are un efect devastator asupra oamenilor, care pot suferi arsuri, sufocări și chiar moarte. Ele sunt folosite pentru a lumina un sector sau pentru a întuneca vederea adversarului. Totodată, are și un efect psihologic.

Utilizarea fosforului nu este ceva nou, însă este interzisă în mediul urban. În unele cazuri, această interdicție nu este respectată. De regulă, este folosit pentru a elimina punctele de rezistență. Au fost folosite împotriva civililor în Liban, Irak și numai, însă duce și la efecte diplomatico-politice, adică eventuala denunțare a crimelor de război.

În Ucraina, aceste bombe sunt direcționate către sate și orașe transformate de către ucraineni în fortărețe. Rușii se bazează pe arsenalul lor clasic: rachete, artilerie, bombe termobarice și cu dispersie. Din punctul de vedere al armatei Americane, rușii își consumă repede stocurile de rachetă și ar putea rămâne fără armament în scurt timp.

Rusia a folosit rachete hipersonice în Ucraina

Informația a fost confirmată de către președintele american Joe Biden, potrivit CNN. Diferența dintre o rachetă hipersonică și una normală este că cea hipersonică este foarte greu de depistat. Joe Biden crede că Vladimir Putin a recurs la asemenea armament pentru că este „cu spatele la zid”.

„Și dacă veți observa, Rusia tocmai a lansat o rachetă hipersonică… Este, după cum știți cu toții, o armă cu impact, dar cu același focos pe ea ca orice altă rachetă, nu este o diferență atât de mare, cu excepția faptului că este aproape imposibil să o oprești. Există un motiv pentru care o folosesc. [Președintele rus Vladimir] Putin este cu spatele la zid, el nu anticipa amploarea sau puterea unității noastre și cu cât este mai mult cu spatele la zid, cu atât mai mare va fi severitatea tacticilor pe care le poate folosi.”, a spus președintele american.

Președintele Joe Biden a este de părere că Rusia ar putea desfășura chiar și „operațiuni sub steag fals”, inclusiv posibilitatea unui atac cu arme chimice în Ucraina.