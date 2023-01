Ce studii are Ştefan Bănică Jr. Puţini îşi imaginau asta despre marele artist

Ce studii are Ștefan Bănică Jr.? Acesta este unul din cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România. El s-a afirmat ca actor și solist, iar agenda sa este plină mai cu seamă în perioada sărbătorilor, atunci când aduce lumii întregi spectacole deja cunoscute de Crăciun. Unii fani au senzația că îl cunosc foarte bine, dar cu toate astea puțini știu ce studii are bărbatul. Iată ce detalii au ieșit acum în prim-plan despre el!

Ștefan Bănică Jr nu mai are nevoie de nicio prezentare. Celebrul cântăreț și actor are o carieră impresionantă și este iubit mai ales pentru spectacolele deosebite de Crăciun.

Acesta nu a renunțat nici acum la lumina reflectoarelor, lucru care îi bucură enorm pe fani. Mulți și-l amintesc pentru rolul din filmul ,,Liceenii”. Producția s-a bucurat de un succes fantastic în România, iar chiar și acum este urmărit cu nostalgie de cei mai mulți oameni.

„De fapt, lansarea mea pe piață a fost odata cu Liceenii, intensitatea mea artistică s-a nascut odata cu acest film. De atunci au trecut mulți ani. Faptul ca dupa atatia ani inca mai am ceva de spus in fata publicului imi da forta sa merg mai departe si imi da convingerea ca ceea ce am facut pana acum nu a trecut neobservat. Cineva mi-a spus, cand eram puști, ca valoarea e confirmata in timp si nu in momente de scurta durata”, spunea Ștefan Bănică Jr în urmă cu ceva timp.