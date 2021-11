Ce studii are Ștefan Bănică Jr., de fapt. Puțini știu adevărul despre soțul Laviniei Pîrva

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai iubiți și cunoscuți artiști din România. Acesta are o carieră spectaculoasă, dar și o familie frumoasă, bucurându-se de 3 copii minunați. Totuși, chiar dacă are mulți fani, puțini știu ce studii are soțul Laviniei Pîrva.

Ce facultate a terminat Ștefan Bănică Jr.

Ștefan Bănică Jr. pare că a găsit secretul unei cariere explozive! Acesta se află în atenția fanilor de zeci de ani, iar fiecare apariție pe scenă sau într-un film a fost apreciată de către admiratorii săi. Soțul Laviniei Pîrva a cucerit telespectatorii și la X Factor, însă nu mulți știu ce facultate a absolvit acesta.

Cântărețul a absolvit Liceul Teoretic I.L Caragiale, promoția 1985, urmând apoi cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din Capitală, promoția 1990, secția actorie. Debutul l-a făcut în filmul ‘Liceenii’, prin interpretarea personajului Mihai.

„De fapt, lansarea mea pe piață a fost odată cu ‘Liceenii’, intensitatea mea artistică s-a născut odată cu acest film. De atunci au trecut mulți ani. Faptul că după atâția ani încă mai am ceva de spus în fața publicului îmi dă forța să merg mai departe și îmi dă convingerea că ceea ce am făcut până acum nu a trecut neobservat. Cineva mi-a spus, când eram puști, că valoarea e confirmată în timp și nu în momente de scurtă durată.”, povestea Ștefan Bănică Jr. în trecut.

Ce a însemnat rolul din ‘Liceeni’ pentru Ștefan Bănică Jr.

Românii nu pot uita modul în care Ștefan Bănică Jr. l-a interpretat pe Mihai. Cântărețul și Oana Sârbu au fost extrem de îndrăgiți, filmul ‘Liceenii’ devenind un adevărat fenomen. Nu puțini își doreau să devină ca aceștia, așa că ei s-au bucurat de multă atenție din partea românilor.

În trecut, Ștefan Bănică Jr. discuta despre ‘Liceenii’, explicând faptul că respectivul film a avut un impact uriaș asupra sa și a carierei lui. Încă de la primele sale apariții, juratul de la X Factor a avut parte de foarte mulți admiratori.