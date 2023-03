Ce studii are, de fapt, Denis Roabeș. Nu ai fi zis, artistul a recunoscut fără probleme

În ultimii ani, face furori pe scena muzicală de la noi din țară alături de colegii săi din trupa The Motans. În tot acest timp, fanii și-au dorit să afle cât mai multe detalii despre omul din spatele pieselor ce le-au cucerit inimile, însă artistul a preferat să își țină viața departe de ochii și urechile străinilor. A făcut, însă, o dezvăluire neașteptată. Ce studii are, de fapt, Denis Roabeș.

De când a cunoscut succesul pe scena muzicii românești, trupa The Motans scoate hit după hit, piesele lansate de artiști reușind să cucerească publicul de la noi din țară după primele acorduri. Versurile încărcate de emoții spun povești minunate despre dragoste – despre începutul ei și finalul dureros. Așa cum se întâmplă de fiecare dată, fanii își doresc să afle cât mai multe detalii despre omul din spatele cântecelor preferate, însă Denis Roabeș a încercat și a și reușit, să își țină viața departe de ochii și urechile străinilor.

În cadrul unui interviu, a acceptat să dea câteva detalii legate de domeniile care l-au interesat și carierele pentru care s-a pregătit, înainte de a se dedica muzicii.

Artistul a avut mai multe încercări de a-și alege o profesie. A avut trei „tentative”, însă nu a ajuns să termine nicio facultate.

„Am avut trei tentative. Prima a fost la Facultatea de Istorie, dar acolo practic nu am frecventat mai nimic pentru că era în paralel cu Colegiul de Transporturi. Am crezut că Facultatea o să fie după amiaza și colegiul de dimineața, dar Facultatea au trecut-o tot la zi. Aveam și bursă, dar nu am frecventat nimic”, a povestit artistul, pentru life.ro .

S-a înscris apoi la Inginerie, unde a studiat timp de trei ani. Și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește așa că a pus pauză și s-a mutat pentru o vreme în Moscova.

„A doua facultate a fost cea de inginerie de care m-am ținut trei ani, după care am avut o criză de … inspirație, posibil, și am plecat să trăiesc în Moscova trei ani. După aceea m-am întors și am mai avut o tentativă la facultatea de Psihologie. dar nu am terminat nici o facultate.

Consider că sunt un om autodidact, foarte bine informat. Și m-am convins, nu doar cred, că sistemul de învățământ nu e ceea ce trebuie pentru mine”, a mai spus Denis Roabeș, pentru sursa citată.